Передвижение по Крыму на машине в период самоизоляции: Кому разрешены поездки и куда

Глава Крыма Сергей Аксенов 1 апреля ввел на территории полуострова режим полной самоизоляции.

Согласно указу, начиная с 3 по 6 апреля жителя Крыма запрещается покидать свои дома. Исключения касаются тех случаев, когда возникла необходимость обратиться за неотложной медицинской помощью. Также выходить из дома можно за покупками в ближайший магазин или аптеку. Еще разрешен вынос мусора и выгул домашних животных, но на расстоянии не больше ста метров от дома.

Не запрещается ходить на работу, но только в тех случаях, если деятельность организации официально не приостановлена властями.

Более того, на три дня крымчанам запрещается приближаться друг к другу на улице ближе, чем полтора метра. Соблюдать расстояние нужно и в общественном транспорте.

При этом, про передвижение по Крыму на машине в период самоизоляции в указе ничего не сказано. Иначе говоря, запрета на передвижение по Крыму на машине не вводится.

Однако причины, по которым пришлось сесть за руль, равно как и выйти из дома, четко прописаны в указе: это либо поездки на работу, либо поездки в аптеку и ближайший продуктовый магазин.

Крымчане старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями обязаны соблюдать режим самоизоляции до 14 апреля.

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