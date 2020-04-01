2020-04-01T23:10:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Запрет на поездки на личном автомобиле в Крыму: Будет ли введен и для кого

На кого распространяется запрет на поездки на личном автомобиле в Крыму
Никита ПОЛЬКО
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Поездки на личном автомобиле в Крыму должны быть обоснованными.Поездки на личном автомобиле в Крыму должны быть обоснованными.Фото: Михаил ПАТЛИС
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После того, как 1 апреля в Крыму были введены новые карантинные меры по коронавирусу, с 3 по 6 апреля жителям полуострова запрещено покидать свои дома без острой необходимости. Выйти на улицу можно только для покупок в продуктовый магазин или аптеку. Также запрет не распространяется на тех, кому необходима неотложная помощь. Более того, на расстоянии 100 метров от дома разрешен выгул домашних. А вот про запрет на поездки на личном автомобиле в Крыму в указе не говориться.

Тем не менее, поездки на личном автомобиле в Крыму должны быть обоснованными. Причины все те же - либо вы едете на работу и обратно, либо вам необходимо добраться до ближайшей аптеки или магазина. Если вашим местом постоянного проживания или пребывания является Симферополь, то поездки на личном автомобиле, например, в Евпаторию запрещены.

Заметим, что несмотря на новые ограничения в Крыму продолжают работу такси вместимостью до 5 человек. Что касается общественного транспорта, то расстояние между пассажирами должно составлять не менее полутора метров.

Что касается междугороднего транспорта, то с 3 по 6 апреля 2020 года все рейсы между регионами Крыма отменены. На Крымском мосту установлен блокпост, на котором досматривают всех без исключения автомобилистов и их пассажиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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