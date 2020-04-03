Коронавирус в Крыму, последние новости на 3 апреля 2020: Нерабочую неделю продлили до месяца
«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все главные новости – читайте в одном материале КП-Крым.
НЕРАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ ПРЕВРАТИЛАСЬ В МЕСЯЦ
Президент продлил нерабочую неделю до 30 апреля, и глава Крыма Сергей Аксенов уже высказался в поддержку этого решения.
При этом какая нужна профилактика коронавируса, каждый регион будет решать сам. На полуострове ввели режим всеобщей самоизоляции до 6 апреля, и глава республики отметил, что решение о мерах профилактики на следующую неделю будет принято в зависимости от эпидемиологической ситуации на полуострове.
- Мы обязательно проинформируем крымчан об этих мерах, - заверил Аксенов.
ВЛАСТИ ВЫБРАЛИ БОЛЬНИЦУ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАРАЖЕННЫХ КОРОНАВИРУСОМ
В случае поступления большого числа инфицированных, людей разместят в 7-й городской больнице Симферополя.
В свою очередь Роспотребнадзор прогнозирует всплеск заболеваемости и просит не расслабляться из-за того факта, что уже два дня подряд не регистрировалось ни одного положительного анализа на коронавирус.
ТУРИСТЫ ПОКИНУТ КРЫМ ДО 6 АПРЕЛЯ
По данным Министерства курортов и туризма РК, из всех отелей и гостиниц к 6 апреля уедут туристы, которые не могли сделать этого ранее.
В санаториях останутся 3-5% граждан, которым разрешили закончить курс лечения. При этом выходить за пределы здравницы им запрещено.
Все гостиницы консервируются до 1 июня.
ПУНКТЫ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПЕРЕШЛИ В ДИСТАНЦИОННЫЙ РЕЖИМ
Все желающие служить в армии по контракту могут подать заявку на электронный адрес и получить необходимую консультацию по телефону.
ИСТОЧНИК KP.RU
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