2020-04-02T21:00:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Крыму, последние новости на 3 апреля 2020: Нерабочую неделю продлили до месяца

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Крыму на 3 апреля 2020 года
Анастасия ЖУКОВА
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Власть старается максимально сократить количество людей на улицеВласть старается максимально сократить количество людей на улицеФото: Михаил ПАТЛИС
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«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все главные новости – читайте в одном материале КП-Крым.

НЕРАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ ПРЕВРАТИЛАСЬ В МЕСЯЦ

Президент продлил нерабочую неделю до 30 апреля, и глава Крыма Сергей Аксенов уже высказался в поддержку этого решения.

При этом какая нужна профилактика коронавируса, каждый регион будет решать сам. На полуострове ввели режим всеобщей самоизоляции до 6 апреля, и глава республики отметил, что решение о мерах профилактики на следующую неделю будет принято в зависимости от эпидемиологической ситуации на полуострове.

- Мы обязательно проинформируем крымчан об этих мерах, - заверил Аксенов.

ВЛАСТИ ВЫБРАЛИ БОЛЬНИЦУ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАРАЖЕННЫХ КОРОНАВИРУСОМ

В случае поступления большого числа инфицированных, людей разместят в 7-й городской больнице Симферополя.

В свою очередь Роспотребнадзор прогнозирует всплеск заболеваемости и просит не расслабляться из-за того факта, что уже два дня подряд не регистрировалось ни одного положительного анализа на коронавирус.

ТУРИСТЫ ПОКИНУТ КРЫМ ДО 6 АПРЕЛЯ

По данным Министерства курортов и туризма РК, из всех отелей и гостиниц к 6 апреля уедут туристы, которые не могли сделать этого ранее.

В санаториях останутся 3-5% граждан, которым разрешили закончить курс лечения. При этом выходить за пределы здравницы им запрещено.

Все гостиницы консервируются до 1 июня.

ПУНКТЫ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПЕРЕШЛИ В ДИСТАНЦИОННЫЙ РЕЖИМ

Все желающие служить в армии по контракту могут подать заявку на электронный адрес и получить необходимую консультацию по телефону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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