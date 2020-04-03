В Крыму в режиме самоизоляции количество онлайн-платежей выросло на 30%

Крымчане постепенно приспосабливаются к новым условиям - во время самоизоляции, когда без особой причины нельзя выходить на улицу, приходится работать и совершать банковские операции на дому. Так, за последнюю неделю в банке РНКБ отмечают резкое увеличение популярности дистанционных сервисов мобильного приложения и интернет-банка. Количество платежей по дистанционным каналам выросло больше чем на 30%.

- Если в обычные выходные дни количество операций в интернет-банке РНКБ составляло в среднем около 115 тысяч за сутки, то за 30-31 марта их количество выросло до 145 тысяч, а 1 апреля оно составило больше 170 тысяч, - сообщили в банке.

Кроме того, крымчане стали чаще совершать онлайн финансовые операции, для которых раньше обычно шли в отделение банка. Пользуются популярностью в мобильном приложении и на сайте банка услуги по погашению кредита, подключению или отключению смс-информирования, получению справок различного характера. Количество таких операций на этой неделе приблизилось к показателям обычных рабочих дней и вдвое увеличилось по отношению к обычным выходным дням.

Также за минувшую неделю выросло количество запросов на выдачу кредитов по онлайн-заявкам. Например, на 70% больше стало выданных займов наличными, которые были согласованы дистанционно. Такой же рост в РНКБ отмечают по онлайн-депозитам. Вклады в банк можно делать, пользуясь мобильным приложением или интернет-банком.

За неделю крымчане также стали чаще рассчитываться в магазинах картой – средний объем операций составил 158 миллионов рублей в день.

- Доля расчетов по бесконтактной технологии увеличилась до 205 тысяч транзакций в день и достигла 75%. По данным Всемирной организации здравоохранения, такой способ оплаты является максимально безопасным с учетом распространения коронавируса. Мы рады, что крымчане демонстрируют сознательность и в условиях пандемии используют максимально безопасные способы расчетов, в том числе и дистанционные. А банк, в свою очередь, предлагает полный спектр возможностей для своих клиентов для использования банковских услуг в режиме самоизоляции, - отмечает заместитель Председателя правления РНКБ Банка Николай Билан.