2020-04-05T20:38:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Медицинские маски в аптеках Крыма: где можно найти и что делать, если нет в продаже

«Комсомолка» узнала, что делать, если медицинские маски в аптеках Крыма закончились
Надежда ДАЦЮК
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Одноразовые маски стали одним из основных средств защиты в период распространения коронавируса. Роспотребнадзор советует менять их каждые два часа. А это значит, что в день их необходимо как минимум пять штук на одного человека.

Из-за востребованности товара маски в крымских аптеках закончились еще три недели назад. А новых поставок медицинских изделий нет.

- К сожалению, по данным оперативного мониторинга, который мы проводим в отношении целой сети аптечных организаций, оптовой и розничной торговли, - официально поступлений нет, - сообщил 2 апреля руководитель территориального органа Росздравнадзора по Республике Крым и Севастополю Василий Климов.

Где же брать маски и что делать? Ведь даже во время общего режима самоизоляции, введенного в Крыму с 3 апреля, периодически необходимо выходить в магазин, аптеку, а кому-то - на работу.

Вариант 1. Можно пошить ватно-марлевую повязку самостоятельно. И желательно не одну, а несколько, ведь их можно стирать и менять. Это будет намного бюджетнее, чем покупать.

Вариант 2. Купить в супермаркете. Правда, там маски продаются не так дешево- 175 рублей пачка и пяти штук. Приобрести можно только одну упаковку в одни руки.

Вариант 3. Многие крымские частные ателье начали шить маски самостоятельно. Найти многоразовые повязки можно на рынках или купить под заказ – цена в среднем составит от 70 до 150 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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