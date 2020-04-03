2020-04-03T23:07:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Профилактические меры в Евпатории от коронавируса: что будет сделано в городе и в какие сроки

Стало известно, какие профилактические меры от коронавируса приняты в Евпатории
Надежда ДАЦЮК
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Управляющие компании обрабатывают подъезды. Фото: пресс-служба администрации ЕвпаторииУправляющие компании обрабатывают подъезды. Фото: пресс-служба администрации Евпатории
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Для того, чтобы не позволить распространиться коронавирусу, жители Евпатории, как и все крымчане, начали соблюдать режим полной самоизоляции. «Комсомолка» узнала, что делают в городе в качестве профилактики распространения вируса, чтобы период закончился как можно быстрее.

ОБРАБАТЫВАЮТ ТРАНСПОРТ И ПРОВЕРЯЮТ ВОДИТЕЛЕЙ

Как сообщили в пресс-службе администрации Евпатории, общественный транспорт города обрабатывается дезинфицирующими средствами не реже одного раза в сутки.

Салоны проветривают, протирают поручни и сидения в перерывах между сменой водителя. В салонах автобусов размещены информационные таблички - памятки о профилактике распространения коронавируса.

Также сообщается, что в каждом автобусе проверили укомплектовку медицинских аптечек. Водители носят медицинские маски и перчатки и проходят предрейсовый медосмотр.

ПРОВОДЯТ САНИТАРНУЮ ОЧИСТКУ УЛИЦ

Городские улицы в Евпатории ежедневно моют. Помывка дорог и прибордюрных частей начинается ежедневно в 4 часа утра.

Такие машины выходят на улицы города с 4-х утра.Фото: пресс-служба администрации Евпатории

Такие машины выходят на улицы города с 4-х утра.Фото: пресс-служба администрации Евпатории

Для этих целей в городе задействовано три комбинированных дорожных машины и два подметало-уборочных вакуумных пылесоса. Санитарная очистка ведется на самых оживленных и центральных улицах: Дм. Ульянова, Интернациональной, 60 лет ВЛКСМ, Дёмышева, Токарева, 2-й Гвардейской армии, Фрунзе, Революции, Конституции, Эскадронной, Перекопской, проспектах Победы и Ленина и других.

Кроме этого, уборка специально техникой ведётся во всех городских скверах, на соборной площади, Театральной площади, Красной горке, в пгт Заозерное.

ДЕЗИНФИЦИРУЮТ ПОДЪЕЗДЫ

По данным пресс-службы администрации города, организована регулярная дезинфекция мест общего пользования во всех многоквартирных домах.

- Санитарная обработка дезинфицирующими средствами организована с 25 марта по настоящее время и проводится один раз в два дня. При этом, работники обрабатывают входные группы подъездов, холлы первых этажей, лифтовые кабины, кнопки вызова в лифтовых кабинах, почтовые ящики. Некоторые управляющие компании, располагающие необходимыми ресурсами, проводят дезинфекцию на всех этажах МКД, - уточнили в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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