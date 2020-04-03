2020-04-03T14:15:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Правительство Крыма оставило людей без газет

Для многих киоски с печатной продукцией находятся ближе от дома, чем магазины и почтовые отделения
Никита ПОЛЬКО
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Чем можно торговать в газетных киосках определяют региональные власти. Фото: Архив "КП".Чем можно торговать в газетных киосках определяют региональные власти. Фото: Архив "КП".
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Власти республики утвердили новый список непродовольственных товаров первой необходимости. Того, чем можно торговать весь нерабочий месяц. Однако из этого перечня исчезли печатные СМИ.

Федеральное правительство многое оставило на откуп местным властям: они вправе расширить перечень товаров первой необходимости. Многие губернаторы так и поступили.

Ростов, Самара, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Кубань, Вологда, Калининград, Свердловская область и Ставропольский край без газет не останутся. Продается печатная пресса и в Москве.

Но в Крыму местные власти до сих пор не приняли решение внести в список непродовольственных товаров первой необходимости газеты и журналы. И это в то время, когда граждане должны получать максимум информации.

В итоге киоски «Крымсоюзпечати» может ждать полное разорение. Они прекратили свою работу еще в конце марта. Теперь убытки несут не только киоскеры, но все, кто связан с печатью. Главное, что в этой ситуации пострадали люди – одни остались без работы, другие – без информации.

При этом у ларьков есть одна возможность. В распоряжении правительства сказано, что если торговая точка реализует хотя бы один из жизненно необходимых товаров, то может продавать и весь остальной свой ассортимент. Так, к слову, поступают многие алкогольные магазины.

Конкретные списки того, чем можно торговать в газетных киосках определяют опять же региональные власти. Им и предстоит в срочном порядке решать судьбу газетных киосков.

А пока купить печатные СМИ можно в супермаркетах и отделениях почты, которые работают по сокращенному графику. Да и для многих они расположены дальше, чем те же киоски. А раз нужно минимизировать передвижения по улице, так может стоит дать людям возможность не ходить долго за свежими новостями? Тем более в группе риска в первую очередь люди преклонного возраста, которые привыкли доверять печатному слову.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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