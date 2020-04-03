Профилактические меры в Симферополе от коронавируса: Что будет сделано в городе и в какие сроки

Крым - один из лидеров по распространению коронавируса в стране. На 3 апреля в республике зарегистрировано 18 случаев заражения, еще 5 случаев подтверждено в Севастополе. Правда, двоих пациентов, у которых был диагностирован новый коронавирус, уже выписали из больниц в Евпатории и Саках.

3 апреля в Крыму начал действовать режим всеобщей самоизоляции. При этом президент Путин объявил по всей России нерабочие дни до 1 мая. Так что все введенные ранее ограничения будут действовать еще месяц. Особое внимание приковано к столице региона - Симферополю.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

Каждый день в Симферополе курсирует два спецавтомобиля, которые моют улицы города дезинфицирующим средством. Оно безопасно для населения.

Все маршрутки, троллейбусы и поезда также ежедневно обрабатывают антисептиками.

Управляющие компании многоквартирных домов обязаны обеспечивать санитарную обработку ступенек, лифтов, подъездов и почтовых ящиков.

На Крымском мосту установлен блокпост, где всем въезжающим на полуостров измеряют температуру.

Похожие меры применяются и в аэропорту Симферополя. Там всем прибывшим также измеряют температуру тела с помощью телевизоров.

При этом граница между Крымом и Украиной закрыта как на въезд, так и на выезд.

Супермаркеты Симферополя обеспечены защитными масками. В одни руки продается не более 5 штук.

Также одно из предприятий Крыма начало поставку на АЗС Симферополя и в магазины поставку антисептиков на основе лаванды.

КАКИЕ ЕСТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ

Всем гражданам с 3 по 6 апреля 2020 года запрещено покидать свои дома, за исключением некоторых случаев:

- если вашей жизни и здоровью угрожает опасность;

- если вам нужно обратиться за экстренной медицинской помощью

- если вам нужно дойти до ближайшего магазина;

- вынести мусор;

- выгулять домашних животных.

Передвигаться до места работы можно тем, кто осуществляет разрешенную деятельность. При этом с собой нужно иметь справку от работодателя.

При этом всем, кому больше 65 лет, и тем, у кого есть хронические заболевания, наказано соблюдать режим самоизоляции аж до 14 апреля.

ЧТО НЕ ЗАПРЕЩЕНО

В правительстве объяснили, что на время карантина можно привозить продукты и другие товары первой необходимости пожилым родственникам.

Навещать своих клиентов могут адвокаты, но при наличии удостоверения.

Также можно ездить на личном автомобиле на дачу. Никаких спецпропусков на авто не нужно, но должен быть документ, подтверждающий право на выход из дома (удостоверение, правка с работы).

КАК РАБОТАЕТ ТРАНСПОРТ

Все междугородние маршруты отменяются, будет работать только городской и пригородный транспорт, но и тот - с ограничениями.

Маршрутки и троллейбусы выходят на рейсы только с 6.00 и до 10.00 и с 17.00 до 21.00 в режиме выходного дня.

Все перевозчики обязаны проводить санитарную обработку каждой единицы подвижного состава ежедневно.

Все заказные рейсы отменяются. Исключение – для госнужд по согласованию с Министерством транспорта РК.

Автобусное сообщение с материком, а также с Севастополем отменили. При этом доступны поезда и авиарейсы.

Перевозить пассажиров и багаж могут только такси вместимостью до 5 мест для сидения, считая водителя. Они работают в обычном режиме.

Пригородные поезда по маршруту «Керчь – Анапа - Керчь» отменяются.

Пригородные электрички будут делать только по одному оборотному рейсу утром и вечером.

Поезда дальнего следования продолжают ходить, на случай изменений в расписании советуем следить за сайтом перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Все пассажирские перевозки на паромах и катерах тоже отменили. Движение маломерных судов – запрещено, за исключением тех, кто осуществляет деятельность для государственных и муниципальных нужд.

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