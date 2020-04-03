Система контроля соблюдения самоизоляции в Крыму: Как работает и что представляет собой
Глава Крыма Серей Аксенов принял решение ввести по всему Крыму режим полной самоизоляции с 3 по 6 апреля 202 года.
Теперь выходить из дома можно исключительно в крайних случаях: за покупками в аптеку и ближайший магазин, а также для выгула домашних животных и за неотложной медицинской помощью.
Разрешено ездить на работу на личном транспорте, но только при наличии справки от работодателя и в том случае, если вы трудоустроены на предприятии, которому не запрещено осуществлять свою деятельность на время карантина.
Продолжают свою работу и службы такси, хотя спрос на эту услугу снизился на 80%.
Общественный транспорт в городах Крыма не отменили, но сократили часы его работы – прокатиться на маршрутке или троллейбусе можно только утром и вечером.
А вот железнодорожное и автобусное сообщение между Крымом и материковой частью РФ временно остановлено.
Более того, на Крымском мосту установили блокпост, на котором измеряют температуру всем пребывающим и выезжающим с полуострова.
Подобные меры введены и во многих других регионах России. В некоторых уже даже успели определить механизм контроля за соблюдением карантина. Россиянам приходится оформлять заявку при помощи специальных государственных сервисов. Если на улице гражданин столкнется с полицией, то он обязан предъявить номер заявки или объяснительную.
В Крыму подобные меры пока не определили. Тем не менее, чтобы находиться на улице, нужен ряд веских причин. Вы либо идете в магазин, аптеку или больницу, либо направляетесь на работу. В последнем случае правоохранителям надо показать заверенную работодателем копию подтверждения, разрешающего покидать дом.
Пока система контроля соблюдения самоизоляции в Крыму возложена на полицию, Росгвардию, волонтеров и казаков. Все они должны патрулировать улицы городов республики в средствах индивидуальной защиты и иметь при себе документы.
В первую очередь проверяют парки, набережные, центральные улицы городов и даже леса. Дело в том, что многие жители полуострова восприняли режим самоизоляции, как выходные и ринулись на природу, жарить шашлыки и пить вино на побережье.
Таких решено штрафовать на 500 рублей. А если полиция обнаружит, что кто-то вышел погулять, но был обязан соблюдать режим самоизоляции по требованию медиков, то его ждет 14 дней карантина в обсерваторе. Людям с хроническими заболеваниями и возрастной категории 65+ вообще запрещено покидать свои дома до 14 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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