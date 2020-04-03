Система контроля соблюдения самоизоляции в Крыму: Как работает и что представляет собой

Глава Крыма Серей Аксенов принял решение ввести по всему Крыму режим полной самоизоляции с 3 по 6 апреля 202 года.

Теперь выходить из дома можно исключительно в крайних случаях: за покупками в аптеку и ближайший магазин, а также для выгула домашних животных и за неотложной медицинской помощью.

Разрешено ездить на работу на личном транспорте, но только при наличии справки от работодателя и в том случае, если вы трудоустроены на предприятии, которому не запрещено осуществлять свою деятельность на время карантина.

Продолжают свою работу и службы такси, хотя спрос на эту услугу снизился на 80%.

Общественный транспорт в городах Крыма не отменили, но сократили часы его работы – прокатиться на маршрутке или троллейбусе можно только утром и вечером.

А вот железнодорожное и автобусное сообщение между Крымом и материковой частью РФ временно остановлено.

Более того, на Крымском мосту установили блокпост, на котором измеряют температуру всем пребывающим и выезжающим с полуострова.

Подобные меры введены и во многих других регионах России. В некоторых уже даже успели определить механизм контроля за соблюдением карантина. Россиянам приходится оформлять заявку при помощи специальных государственных сервисов. Если на улице гражданин столкнется с полицией, то он обязан предъявить номер заявки или объяснительную.

В Крыму подобные меры пока не определили. Тем не менее, чтобы находиться на улице, нужен ряд веских причин. Вы либо идете в магазин, аптеку или больницу, либо направляетесь на работу. В последнем случае правоохранителям надо показать заверенную работодателем копию подтверждения, разрешающего покидать дом.

Пока система контроля соблюдения самоизоляции в Крыму возложена на полицию, Росгвардию, волонтеров и казаков. Все они должны патрулировать улицы городов республики в средствах индивидуальной защиты и иметь при себе документы.

В первую очередь проверяют парки, набережные, центральные улицы городов и даже леса. Дело в том, что многие жители полуострова восприняли режим самоизоляции, как выходные и ринулись на природу, жарить шашлыки и пить вино на побережье.

Таких решено штрафовать на 500 рублей. А если полиция обнаружит, что кто-то вышел погулять, но был обязан соблюдать режим самоизоляции по требованию медиков, то его ждет 14 дней карантина в обсерваторе. Людям с хроническими заболеваниями и возрастной категории 65+ вообще запрещено покидать свои дома до 14 апреля.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Крым вводит карантин и выставляет блокпост на мосту через Керченский пролив

Полуостров решил прибегнуть к жестким мерам профилактики коронавируса (подробнее)

Грузоперевозки в Крыму в период самоизоляции: какие правила необходимо соблюдать

В период самоизоляции грузоперевозки в Крыму не прекращаются и не ограничиваются (подробнее)

Как будет работать транспорт на период всеобщей самоизоляции в Крыму 2020: Междугородние рейсы отменили

«Комсомолка» узнала, как будет ходить общественный транспорт на период самоизоляции (подробнее)

Работа такси в Симферополе в период карантина: Что важно знать пассажирам при перемещении по городу

Что ждет такси в Симферополе в период карантина и как изменился рынок перевозок в Крыму (подробнее)

Крым остановил автобусное сообщение с другими регионами России из-за коронавируса

Билеты в Краснодарский край не будут продаваться до принятия соответствующего решения (подробнее)

Призыв в армию в Крыму из-за коронавируса: как будет проходить весенний призыв

«Комсомолка» узнала, состоится ли призыв в армию в Крыму из-за коронавируса (подробнее)

Режим работы ЗАГСов в Крыму в период карантина: Как будут работать и что необходимо знать

Мы собрали самую актуальную информацию о режиме работы ЗАГСов во время карантина (подробнее)

Как будет работать почта в Крыму с 30 марта по 5 апреля

«Комсомолка» узнала, как будут работать отделения почты в Крыму во время нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля (подробнее)