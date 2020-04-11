2020-04-11T10:37:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 11 апреля 2020 года: Зафиксирован еще один случай

Количество зараженных коронавирусом в Крыму увеличилось до 29 человек
Надежда ДАЦЮК
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За сутки в Крыму один заболевшийЗа сутки в Крыму один заболевшийФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Крыму за прошедшие сутки зафиксировали один новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- У нас за истекшие сутки один заболевший в городе Ялта. К счастью, он был из той же семьи, у которой ранее были подтверждены положительные анализы на коронавирус. У него не было контактов, он находился в боксе, был изолирован. Поэтому в этом плане нам проще, - сообщил Аксенов.

Таким образом, количество зараженных в Крыму выросло до 29 человек, выздоровели 12 человек.

Глава Роспотребнадзора Крыма Наталья Пеньковская отметила, что заболевший коронавирусом в Ялте находился в изолированном боксе с 27 марта, и контактов у него не было:

- Последний заболевший был изолирован как ближний контакт по семье и находился с 27 марта в боксе под медицинским наблюдением. Все контактные отработаны были еще с 27 марта.

По словам Пеньковской, динамика развития вируса такова, что до 8-10 дня заболевшие чувствуют себя прекрасно. Однако ситуация может резко ухудшиться на 11-й день - резко повышается температура тела и изменяется рентгенограмма.

В свою очередь, Сергей Аксенов сообщил, что заболевшему ялтинцу делали тесты на коронавирус дважды, и они давали отрицательный результат.

- Двое тестов перед этим дали отрицательный результат. Только третий тест, сделанный на 10-й день, показал заражение. То есть фактически, если бы человек с кем-то общался в этот период, он мог бы передать этот вирус, - заключил Аксенов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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