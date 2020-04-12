2020-04-11T19:31:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Крыму, последние новости на 12 апреля 2020: С меднаблюдения сняли 1,7 тысячи человек, а кладбища закрыли для посещения

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Крыму на 12 апреля 2020 года
Надежда ДАЦЮК
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Под наблюдением медиков еще остается больше 3,1 тысяч гражданПод наблюдением медиков еще остается больше 3,1 тысяч гражданФото: Архив "КП"
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«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости - читайте в одном материале КП-Крым.

С МЕДНАБЛЮДЕНИЯ СНЯЛИ БОЛЬШЕ 1,7 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

С медицинского наблюдения по коронавирусу в Крыму снято больше 1,7 тысяч человек. Под наблюдением медиков еще остается больше 3,1 тысяч граждан, сообщил министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов. В условиях стационара находятся 43 человека и 139 человек в обсерваторах, учитывая городскую больницу Армянска.

Напомним, что 11 апреля в Крыму зафиксировали новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных достигло 29, выздоровело 12 человек.

КЛАДБИЩА ЗАКРЫЛИ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ

Посещение кладбищ в Крыму будет ограничено. Такую инициативу высказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

- Я вынуждена обратиться с просьбой внести в протокол о закрытии посещения кладбищ, - сказала Пеньковская.

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал это предложение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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