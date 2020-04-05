2020-04-04T23:12:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Крыму, последние новости на 5 апреля 2020: Новый медцентр в Симферополе перепрофилируют для больных коронавирусом

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Крыму на 4 апреля 2020 года
Анастасия ЖУКОВА
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Новую больницу развернут в срочном порядкеНовую больницу развернут в срочном порядкеФото: Алексей БУЛАТОВ
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«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все главные новости – читайте в одном материале КП-Крым.

НОВУЮ БОЛЬНИЦУ В СИМФЕРОПОЛЕ ГОТОВЯТ ДЛЯ ПРИЕМА БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСОМ

Новый медицинский центр им. Семашко под Симферополем введут в строй уже 12 апреля этого года, хотя изначально планировали открыть его в июле.

Недостающее оборудование и расходные материалы для полноценной работы медцентра закупят за счет республики. Медцентр в срочном порядке укомплектуют медперсоналом и выдадут ему все разрешительные документы.

Лечиться там будут больные коронавирусом и пневмонией.

Из резервного фонда РК на борьбу с эпидемией уже выделили 30 миллионов рублей.

ЯЛТИНСКИЙ ОБСЕРВАТОР СМОЖЕТ ПРИНИМАТЬ ЛЮДЕЙ С ПОНЕДЕЛЬНИК

Новый обсерватор оборудовали на территории одного из городских пансионатов, в отдельном здании. Там 76 мест.

Обсерватор может принять людей любого возраста, даже целыми семьями. Туда будут помещать тех, кто контактировал с больными и находится под подозрением, вернулся из неблагополучных стран.

Каждого пациента разместят в отдельной комнате.

ЖИТЕЛИ МОСКВЫ И ПОДМОСКОВЬЯ ЛЕТЯТ В КРЫМ, ЧТОБЫ ПЕРЕСИДЕТЬ КАРАНТИН

Большинство граждан, приезжающих в Крым во время режима самоизоляции - это жители Москвы и Подмосковья. Контроль в аэропорту «Симферополь», на железнодорожных станциях и Крымском мосту показал, что каждый четвертый прибывающий конечной точкой пребывания называет Симферополь. На Южный берег Крыма едут 12% и столько же в Евпаторию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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