Коронавирус в Крыму, последние новости на 5 апреля 2020: Новый медцентр в Симферополе перепрофилируют для больных коронавирусом
«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все главные новости – читайте в одном материале КП-Крым.
НОВУЮ БОЛЬНИЦУ В СИМФЕРОПОЛЕ ГОТОВЯТ ДЛЯ ПРИЕМА БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСОМ
Новый медицинский центр им. Семашко под Симферополем введут в строй уже 12 апреля этого года, хотя изначально планировали открыть его в июле.
Недостающее оборудование и расходные материалы для полноценной работы медцентра закупят за счет республики. Медцентр в срочном порядке укомплектуют медперсоналом и выдадут ему все разрешительные документы.
Лечиться там будут больные коронавирусом и пневмонией.
Из резервного фонда РК на борьбу с эпидемией уже выделили 30 миллионов рублей.
ЯЛТИНСКИЙ ОБСЕРВАТОР СМОЖЕТ ПРИНИМАТЬ ЛЮДЕЙ С ПОНЕДЕЛЬНИК
Новый обсерватор оборудовали на территории одного из городских пансионатов, в отдельном здании. Там 76 мест.
Обсерватор может принять людей любого возраста, даже целыми семьями. Туда будут помещать тех, кто контактировал с больными и находится под подозрением, вернулся из неблагополучных стран.
Каждого пациента разместят в отдельной комнате.
ЖИТЕЛИ МОСКВЫ И ПОДМОСКОВЬЯ ЛЕТЯТ В КРЫМ, ЧТОБЫ ПЕРЕСИДЕТЬ КАРАНТИН
Большинство граждан, приезжающих в Крым во время режима самоизоляции - это жители Москвы и Подмосковья. Контроль в аэропорту «Симферополь», на железнодорожных станциях и Крымском мосту показал, что каждый четвертый прибывающий конечной точкой пребывания называет Симферополь. На Южный берег Крыма едут 12% и столько же в Евпаторию.
ИСТОЧНИК KP.RU
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