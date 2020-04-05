Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 5 апреля 2020 года: Подтвердили еще два случая

В Крыму по состоянию на 5 апреля 2020 года зарегистрировано 20 случаев заболевания коронавирусом. За сутки подтверждено еще два диагноза.

- В Республике Крым подтверждено еще два местных случая коронавирусной инфекции. Это контактные по одному домашнему очагу (члены одной семьи, имевшие контакт с заболевшим, который прибыл из Московской области. Таким образом, на текущий период в регионе зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции, 16 из которых завозные, четыре случая – местные, из двух семейных очагов, - сообщил на своей странице ВКонтакте глава Крыма Сергей Аксенов.

По словам руководителя крымского управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, двое новых заболевших госпитализированы, еще шесть контактных лиц под медицинским наблюдением.

На днях из больниц выписали двух крымчан, которые выздоровели после коронавируса.

Напомним, в Крыму возбуждено первое уголовное дело за нарушение карантина. Так, первый заболевший - житель Евпатории, который приехал из Европы и скрыл этот факт - заразил врача частной клиники, куда он пришел на осмотр, хотя получил предписание соблюдать режим самоизоляции. От врача заразился член его семьи.

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