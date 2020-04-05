2020-04-05T14:57:06+03:00
Общество

«Без масок не входить»: Какие объявления появились в Симферополе из-за коронавируса

«Комсомолка» сделала подборку сообщений на дверях, стенах и столбах столицы региона [фото]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Масок нет, но вы их предъявляйте.Масок нет, но вы их предъявляйте.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Крымский полуостров на карантине из-за угрозы распространения зловредного коронавируса. Опустели улицы в городах и селах, а на столбах, дверях и просто стенах появились объявления с невиданным досель содержанием.

Кое-где требуют не только маски, но и перчатки. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Кое-где требуют не только маски, но и перчатки.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Сказали бы нам в феврале, что в магазин вход воспрещен без медицинских масок и перчаток, не поверили бы. Покрутили бы у виска и посоветовали собеседнику бегом бежать к психиатру. Но сейчас нам всем не до смеха.

Нужно держаться подальше друг от друга. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Нужно держаться подальше друг от друга.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Даже про социальную дистанцию в полтора метра не очень хочется шутки шутить. Хотя точно известно, что когда все уляжется, по другому то и быть не может, листочки с рукописным или печатным текстом, станут частью истории. И наши потомки будут прикалываться над временами, когда в одни руки продавали лишь по одному килограмму лимонов.

Лимоны подорожали в разы и приобрели статус дефицита. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Лимоны подорожали в разы и приобрели статус дефицита.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Хотя обычно эту кислятину покупают поштучно.

И вот еще одна примета коронавирусной весны: на улице вместо пучков зелени продают маски.

Маски можно купить прямо на улице или сшить на заказ. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Маски можно купить прямо на улице или сшить на заказ.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Продают да нахваливают: - Сто рублей штучка! Разные расцветки: есть детские, есть для мужчин и для женщин!

Общепит соблюдает санправила. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Общепит соблюдает санправила.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Нужны добрые сердца для помощи. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Нужны добрые сердца для помощи.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Предприниматели наглядно выразили свое отношение к закрытию торговых точек. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Предприниматели наглядно выразили свое отношение к закрытию торговых точек.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Не обошлось и без грамматических ошибок. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Не обошлось и без грамматических ошибок.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

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«Комсомолка» публикует фотографии безлюдных улицы крымской столицы (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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