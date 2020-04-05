«Без масок не входить»: Какие объявления появились в Симферополе из-за коронавируса
Крымский полуостров на карантине из-за угрозы распространения зловредного коронавируса. Опустели улицы в городах и селах, а на столбах, дверях и просто стенах появились объявления с невиданным досель содержанием.
Кое-где требуют не только маски, но и перчатки.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Сказали бы нам в феврале, что в магазин вход воспрещен без медицинских масок и перчаток, не поверили бы. Покрутили бы у виска и посоветовали собеседнику бегом бежать к психиатру. Но сейчас нам всем не до смеха.
Нужно держаться подальше друг от друга.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Даже про социальную дистанцию в полтора метра не очень хочется шутки шутить. Хотя точно известно, что когда все уляжется, по другому то и быть не может, листочки с рукописным или печатным текстом, станут частью истории. И наши потомки будут прикалываться над временами, когда в одни руки продавали лишь по одному килограмму лимонов.
Лимоны подорожали в разы и приобрели статус дефицита.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Хотя обычно эту кислятину покупают поштучно.
И вот еще одна примета коронавирусной весны: на улице вместо пучков зелени продают маски.
Маски можно купить прямо на улице или сшить на заказ.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Продают да нахваливают: - Сто рублей штучка! Разные расцветки: есть детские, есть для мужчин и для женщин!
Общепит соблюдает санправила.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Нужны добрые сердца для помощи.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Предприниматели наглядно выразили свое отношение к закрытию торговых точек.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Не обошлось и без грамматических ошибок.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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ИСТОЧНИК KP.RU
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