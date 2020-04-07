2020-04-06T20:24:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Крыму, последние новости на 7 апреля 2020: Пятеро зараженных выздоровели

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Крыму на 7 апреля 2020 года
Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму растет число заболевшихВ Крыму растет число заболевшихФото: Светлана Макеева
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«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости – читайте в одном материале КП-Крым.

В КРЫМУ ПЯТЕРО ЗАРАЖЕННЫХ КОРОНАВИРУСОМ ВЫЗДОРОВЕЛИ

Из крымских больниц выписали пятерых пациентов, которые вылечились от коронавирусной инфекции.

- Из 21 заболевшего коронавирусной инфекцией в Крыму уже выписано пять человек, - сообщил министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов.

По его словам, среди пациентов, которые продолжают лечение, никого в тяжелом состоянии нет. Аппараты искусственной вентиляции легких пока никому не пригодились.

ПРОЕЗД ДЛЯ ВРАЧЕЙ И СОТРУДНИКОВ РОСПОТРЕБНАДЗОРА СДЕЛАЛИ БЕСПЛАТНЫМ

Медики и сотрудники Роспотребнадзора, а также работники социальной сферы смогут ездить бесплатно в городском и пригородном транспорте до 1 июня 2020 года. Соответствующий закон принял Госсовет Крыма.

- Меры социальной поддержки предоставляются на основании справки работодателя, - уточняется в документе.

Закон вступит в силу уже в среду 8 апреля.

ПАРТНЕРСКИЕ РОДЫ ЗАПРЕТИЛИ

Из-за угрозы коронавирусной инфекции в Крыму запретили партнерские роды. Деятельность школ матерей пока приостановили, дни открытых дверей в роддоме - тоже.

Лаборатории при этом работают в штатном режиме на случай, если беременной нужно сдать анализы.

В ЦЕНТРЕ ЗАНЯТОСТИ ЕСТЬ 16 ТЫСЯЧ ВАКАНСИЙ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОТЕРЯЛ РАБОТУ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Власти предложили трудоустроить крымчан, которые остались безработными из-за ситуации с коронавирусом. Всего вакансий на сегодняшний день - 16 тысяч.

По словам вице-премьера Елены Романовской, Центры занятости в Крыму работают в штатном режиме.

- В Центрах занятости есть и предварительная запись, они продолжают работать дистанционно. Вы можете обратиться и получить консультацию по услуге постановки на учет как безработный. Это тоже материальное подспорье, - сказала Романовская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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