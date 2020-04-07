2020-04-07T13:14:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Медицинские маски в Крыму можно будет купить только в государственных аптеках

Вступило в силу новое постановление правительства РФ
Надежда ДАЦЮК
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Уже около месяца в аптеках дефицит масокУже около месяца в аптеках дефицит масокФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Крыму медицинские маски, перчатки и другие средства индивидуальной защиты будут продаваться в аптеках госпредприятия «Крым-Фармация». Это связано со вступлением в силу нового постановления правительства РФ «Об установлении особенностей обращения медицинских изделий и ограничений на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями и о перечне таких изделий».

Так, со дня вступления в силу документа устанавливается запрет на розничную куплю-продажу товаров для организаций, не имеющих лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в части розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения и (или) отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения.

- Постановлением правительства принято решение о государственном операторе: теперь корпорация «Росхимзащита» будет заниматься приобретением и распределением средств защиты: маски, перчатки, защитные костюмы. На территории регионов должны быть определены региональные операторы. У нас это будет «Крым-Фармация». Маски и перчатки защитные не будут продаваться в течение трех месяцев в супермаркетах и в других магазинах - только через аптеки, - сообщил руководитель территориального органа Росздравнадзора по Крыму Василий Климов.

Помимо этого, согласно постановлению правительства, на все средства защиты установлена предельная надбавка - 10%.

- Продаваться средства защиты будут через сеть госаптек «Крым-Фармации». Аптек достаточно много, поэтому проблем у населения не будет, я думаю, – заключил Климов.

Напомним, что в Крыму около месяца наблюдается дефицит медицинских масок. Две недели назад одноразовые трехслойные маски начали продавать в супермаркетах по цене 175 рублей за пять штук в комплекте. Купить их можно не больше одной пачки в руки. Крымские предприниматели начали шить многоразовые маски - от 70 рублей за штуку.

По состоянию на 7 апреля общее число зараженных коронавирусом в Крыму достигло 22 человек. Пять больных выписали из больниц. До 30 апреля на полуострове действует режим самоизоляции для всех.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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