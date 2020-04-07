Пандемия добру не помеха! Крымские предприниматели доставляют бесплатные обеды для врачей «скорой»

Уже целую неделю владелец кафе в крымской столице Елена Роменская ежедневно стоит на кухне в качестве повара. Вместе со своими сотрудниками она готовит более сотни бесплатных горячих обедов, которые участники проекта потом развозят по подстанциям скорой.

Елена Роменская (с табличкой в руках) со своими помощниками ежедневно готовит обеды для медиков. Фото: Дмитрий Кудрявцев / Facebook

Меню разнообразное: есть и рыба, и мясо по-французски, и котлеты, и всевозможные гарниры (пюре, тушеная капуста, гречка, рис). В обязательном порядке – свежие овощи (их, к слову, бесплатно передает местный производитель – «Крымтеплица»), ведь напряженно работающим медикам нужны витамины!

Врачи благодарны за поддержку. Фото: Дмитрий Кудрявцев / Facebook

Инициатором проекта стал симферополец Дмитрий Кудрявцев. В режиме всеобщей самоизоляции всем кафе и ресторанам предписали закрыться и работать только на доставку… так почему бы не организовать доставку тем, кто работает круглые сутки, помогая людям?

- Я сам не предприниматель, я наемный работник - местный житель, гражданин России. Но по роду деятельности многих предпринимателей знаю по Крыму и Севастополю. Отельеры, рестораторы столкнулись с ситуацией, когда посетителей нет, все заведения закрываются, и на складах остается большое количество продуктов, которые через неделю, через месяц придется просто выбросить на свалку. Понимая, какой нелегкий труд у медицинских работников, решили их поддержать, - рассказывает КП-Крым Дмитрий Кудрявцев.

Каждый день инициативная группа развозит более ста обедов. Фото: Дмитрий Кудрявцев / Facebook

Активисты связались с Минздравом Крыма, и вместе решили оказывать помощь сотрудникам пяти подстанций скорой помощи в Симферополе и работникам инфекционного отделения 7-й городской больницы.

- Итого получилось 112 человек, кому мы возим бесплатные обеды ежедневно Врачи работают в авральном режиме, круглосуточно. О горячей еде и раньше речь не шла, медики говорят, получалось только где-нибудь «пирожок ухватить». А сейчас все закрыто почти, и горячий обед – особенно важно, - говорит Дмитрий Кудрявцев, который теперь лично развозит еду и публикует фотоотчеты в социальных сетях. - Это не хайп, не пиар, не политическая акция. Будем продолжать, пока будет возможность и пока будет здоровье.

Свежие овощи предоставляет местный производитель. Фото: Дмитрий Кудрявцев / Facebook

ВЗАИМОПОМОЩЬ

Еще неделю назад Дмитрий был не знаком с Еленой Роменской, которая теперь готовит для врачей, а сейчас называет ее «наш шеф-повар». Интересно, что благотворительный проект оказался спасательным кругом не только для медиков, но и для бизнеса Елены, помогая ему выжить в кризис.

Раньше в ее кафе ежедневно готовили порядка 200 обедов для крупных предприятий, находящихся в округе. Но из-за пандемии коронавируса компании начали закрываться, переходить на удаленную работу.

- Эти 112 обедов, которые кафе готовит для врачей, - половина прошлого объема, но люди не остались без работы, не остались на улице, - отмечает Кудрявцев.

ВСЕГО 120 РУБЛЕЙ

Себестоимость одного горячего обеда составляет всего 120 рублей. Активисты открыли сбор средств на краудфандинговой платформе «НарФин». Деньги может перечислить любой желающий.

- Люди, которые хотят поддержать финансово, спрашивают: сколько это стоит. 120 рублей – это цена за все: сам обед, доставка, труд поваров, - разъясняет Дмитрий Кудрявцев.

Столь низкая цена удивляет безмерно. Это же чашка кофе! Неужели за эти деньги можно накормить?

- Знаете, есть предприниматели – люди, которые в сложный для себя период готовы идти на помощь другу, соседу, проявлять чувство эмпатии. А есть барыги, которые в любой ситуации готовы наживаться на горе, сложностях, накручивать максимальные ценники. Вот здесь участвуют предприниматели, которые неравнодушны к ситуации, - говорит организатор проекта.

Медики призывают всех оставаться дома. Фото: Дмитрий Кудрявцев / Facebook

Акция вышла за пределы Симферополя: теперь на заправках двух крупнейших сетей полуострова все медики, которые заехали на машине скорой и «по форме», получают сендвичи с кофе или чаем бесплатно.

Сторонников у акции становится все больше – уже порядка 60 человек. Кто-то привозит продукты, кто-то – перечисляет деньги. Среди жертвователей – не только крымчане. Помогают проекту и москвичи, и жители других регионов РФ, даже представители бизнес-кругов Германии!

- Все объединились вокруг одной идеи – помогать, делать общее дело. Предприниматели не хотят афишировать свои компании, имена. Просто хорошие, добрые люди, - подчеркивает Дмитрий Кудрявцев. - Я вижу поддержку, которую оказывают, и понимаю, что это не зря – то, что мы делаем.