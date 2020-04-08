2020-04-07T21:29:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Крыму, последние новости на 8 апреля 2020 года: Новый обсерватор и еще 45 коек с аппаратами ИВЛ

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Крыму на 8 апреля 2020 года
Анастасия ЖУКОВА
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Медики готовятся к увеличению количества зараженныхМедики готовятся к увеличению количества зараженныхФото: Алексей БУЛАТОВ
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«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости – читайте в одном материале КП-Крым.

45 НОВЫХ КОЕК С АППАРАТАМИ ИВЛ

Новый многофункциональный медицинский центр имени Семашко под Симферополем сможет принять 45 пациентов с коронавирусной инфекцией в осложненной форме

Как сообщил вице-премьер республики Евгений Кабанов, 45 реанимационных коек подготовили и оборудовали всем необходимым, чтобы принимать больных в случае необходимости уже в самом скором времени.

В медучреждении находится 80 аппаратов искусственной вентиляции легких, а планируется установить 140.

АКСЕНОВ ГОТОВ ПРОДЛИТЬ КАРАНТИН

Если крымчане будут нарушать правила режима всеобщей самоизоляции, то его могут ужесточить или продлить.

- Я вижу, резко увеличилось количество автомобилей. Это до следующей вспышки. Опять придется все перекрыть, и тогда режим будет сильнее. Просто предупреждаю, - заявил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба.

НОВЫЙ ОБСЕРВАТОР

Для людей с подозрением на коронавирус 7 апреля открыли еще один обсерватор - в Ялте. Там более 70 коек.

Пока что граждан помещали в обсерватор, расположенный в Евпатории. Его планируют расширить еще на 300 коек. Учреждение оборудовали в корпусе санатория.

ИСТОЧНИК KP.RU

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