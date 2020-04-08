Налоговые каникулы в Крыму в период коронавируса: Когда вступят в силу и для каких предприятий

В период повышенной готовности к коронавирусной инфекции налоговые каникулы получат занятые в пострадавших от Covid-19 отраслях. К ним отнесены авиа- и автомобильные перевозки, культура, физкультура и спорт, туркомпании, гостиницы, общепит, дополнительное образование, выставочная деятельность и предоставление бытовых услуг населению.

Для налоговых каникул предприятию, малому и среднему бизнесу, индивидуальному предпринимателю нужно показать снижение дохода на 10% или поучение убытка в сравнении с 2019 годом.

В таком случае сроки уплаты налога на прибыль организаций и единый сельскохозяйственный налог переносятся на 6 месяцев.

Налог на доходы физических лиц, которые уплачивают индивидуальные предприниматели — на 3 месяца. Срок уплаты налогов за I квартал переносится на пол года, за II квартал — на 4 месяца. То же касается уплаты налогов по патентной системе.

Авансовые платежи по транспортному налогу, налогу на имущество и землю, если такие имеются, за I квартал переносятся до 30 октября, за II квартал — до 30 декабря этого года.

Страховые взносы в обязательные фонды в период с марта по июнь переносятся на 6 месяцев, за июнь-июль — на 4 месяца.

На такой же срок переносится уплата страховых взносов для индивидуальных предпринимателей, которые в 2019 году получили свыше 300 тысяч дохода.

До 31 мая введен мораторий на налоговые проверки, штрафы и пени за просрочку выплат в период с марта по май не применяются, как и арест счетов должников.

Налоговые каникулы вступили в силу с момента официального опубликования постановления правительства 6 апреля 2020 года, и относятся к периоду, начиная с 1 марта. Обязательным условием является регистрация основной деятельности по КВЭДу признанных пострадавшими отраслей.

Субъекты малого и среднего бизнеса должны состоять в реестре МСП.

По всем вопросам обращаться на «горячие» линии Минэкономразвития Крыма +73652600375; 88005003859 и +79780758832.