Компания Win Mobile совместно с «Комсомолкой» запускает флешмоб для креативных крымчан

В последние недели жизнь почти всех крымчан круто изменилась из-за режима самоизоляции. До конца месяца жителям республики предписано находиться дома, а выходить на улицу можно только в случае острой необходимости. Такие меры вынуждены и призваны предотвратить распространение опасного вируса не только на полуострове, но и по всей России.

Благо, мы все живем в эпоху высоких технологий! Именно сейчас настоящим окном в мир для сотен тысяч крымчан становится интернет. Благодаря интернету дома можно следить за последними новостями, работать и учиться в удаленном режиме, изучать иностранные языки, делать зарядку или соблюдать диету с фитнес-тренером онлайн, смотреть любимые фильмы и сериалы, концерты в записи или слушать музыку. А может, кто-то решится в это время и сам стать блогером - почему нет?!

Горизонт наших возможностей расширяет мобильный интернет. Главное, чтобы он был качественный и быстрый, ведь большинство крымчан выходят в интернет через свои гаджеты.

Win Mobile искренне желает, чтобы крымчане и севастопольцы с пользой для себя провели апрель в режиме самоизоляции

- Компания Win Mobile с 2014 года обеспечивает крымчан мобильной связью и интернетом, с каждым годом улучшая качество своих услуг. Только за последнюю неделю марта и начало апреля компанией было построено и запущено в работу более 50 базовых станций на территории всего полуострова. Мы поддерживаем меры властей, пресекающие распространение инфекции. А еще мы искренне желаем, чтобы крымчане и севастопольцы с пользой для себя провели апрель в режиме самоизоляции, - отметили в компании.

Именно поэтому компания Win Mobile запускает флешмоб для крымчан и севастопольцев, которые намерены использовать на все 100% свободное время, ведь как говорил классик: «Хандра хуже холеры».

Как поучаствовать?

С 8 по 30 апреля жители Крыма могут выкладывать фото своего досуга в самоизоляции на страницах в соцсетях с хештегом #buddomaswinmobile.

Обязательные условия: открытая страница в соцсети пользователя и хэштег #buddomaswinmobile, по которому и будут определяться участники.

Итоги и призы

По итогам флешмоба компания Win Mobile совместно с «Комсомольской правдой-Крым» выберут самые интересные и оригинальные фотографии, а участники смогут не только продемонстрировать свою фантазию и оригинальность, но и получить подарки за свой креатив. Трое победителей получат от компании Win Mobile power bank, беспроводные наушники и колонку Xiaomi. Участвуйте во флешмобе.

Будьте здоровы, позитивны и оригинальны вместе с Win Mobile!