«Беспрецедентные меры поддержки»: Аксенов прокомментировал обращение Путина к главам регионов

Дополнительные меры поддержки и федеральные выплаты медицинским работникам, о которых говорил президент Владимир Путин во время совещания с губернаторами 8 апреля, являются беспрецедентными. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя третье обращение Путина к нации в связи с пандемией коронавируса.

- Глава государства подчеркнул, что главная задача всех регионов - повышенная готовность медучреждений и наращивание их мощностей. Говоря о повышении страховых гарантий медикам, Владимир Владимирович не случайно сравнил их с гарантиями для личного состава Вооруженных сил РФ, - отметил Аксенов.

При этом свободу маневра региональных властей при распределении средств, выделяемых на борьбу с коронавирусом, глава Крыма назвал важной, ведь ситуация в каждом субъекте РФ разная.

- Президент отметил, что надо работать адресно и выверено, учитывая ситуацию в конкретных населенных пунктах и на конкретных предприятиях, - подчеркнул Аксенов.

Президент Путин 8 апреля 2020 года обратился к нации в связи с распространением в России коронавируса. Обращение состоялось в рамках совещания, которое глава государства провел в видеоформате с губернаторами.

Ранее Путин объявил нерабочей сначала последнюю неделю марта, затем - весь апрель. Деятельность при этом продолжают компании, которые относятся социально-значимым. Глава государства поблагодарил медиков и выступил с предложениями по поддержке россиян, а также бизнеса.

Среди прочего президент поручил руководителям регионов установить дополнительные выплаты для медработников: на три месяца, начиная с апреля, установить специальную федеральную выплату специалистам - 80 тысяч рублей в месяц, среднему медперсоналу - 50 тысяч, младшему - 25 тысяч рублей в месяц.

Сотрудники «скорой помощи» получат по 50 тысяч рублей в месяц, водители «скорой» - по 25 тысяч.

Россиянам, потерявшим работу в марте, обещано выплачивать пособие по безработице в размере 12,1 тысячи рублей в течение трех месяцев.

А вот правительству предстоит разработать механизм, который обеспечит автоматическое продление сроков действия паспортов, водительских удостоверений и любых других документов на период пандемии.

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