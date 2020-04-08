Конференция Владимира Путина с Сергеем Аксеновым по теме коронавируса 8 апреля 2020: какие решение были приняты во время совещания

Президент Путин 8 апреля 2020 года обратился к нации в связи с распространением в России коронавируса. Обращение состоялось в рамках совещания, которое глава государства провел в видеоформате с губернаторами.

Ранее Путин объявил нерабочей сначала последнюю неделю марта, затем - весь апрель. Деятельность при этом продолжают компании, которые относятся социально-значимым.

На этот раз, среди прочего, президент поручил руководителям регионов установить дополнительные выплаты для медработников: на три месяца, начиная с апреля, установить специальную федеральную выплату специалистам - 80 тысяч рублей в месяц, среднему медперсоналу - 50 тысяч, младшему - 25 тысяч рублей в месяц. Сотрудники «скорой помощи» получат по 50 тысяч в месяц, водители - по 25 тысяч.

Россиянам, потерявшим работу в марте, обещано выплачивать пособие по безработице в размере 12,1 тысячи рублей в течение трех месяцев.

А вот правительству предстоит разработать механизм, который обеспечит автоматическое продление сроков действия паспортов, водительских удостоверений и любых других документов на период пандемии.

Между тем, дополнительные меры поддержки и федеральные выплаты медицинским работникам, о которых говорил Путин во время совещания с губернаторами 8 апреля, являются беспрецедентными, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

При этом свободу маневра региональных властей при распределении средств, выделяемых на борьбу с коронавирусом, глава Крыма назвал важной, ведь ситуация в каждом субъекте РФ разная.

- Президент отметил, что надо работать адресно и выверено, учитывая ситуацию в конкретных населенных пунктах и на конкретных предприятиях, - подчеркнул Аксенов.

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