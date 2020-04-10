2020-04-09T21:51:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Крыму, последние новости на 10 апреля 2020: Всем приезжим придется сидеть дома

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Крыму на 10 апреля 2020 года
Анастасия ЖУКОВА
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В КрымуВ КрымуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости – читайте в одном материале КП-Крым.

ПЕРВЫЕ ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС В ЗАКРЫТОЙ БОЛЬНИЦЕ АРМЯНСКА

Первые тесты на коронавирусную инфекцию, взятые у врачей и пациентов горбольницы Армянска, закрытой на карантин, оказались отрицательными. Однако это не повод расслабляться: известно, что вирус нередко проявляет себя позднее.

Поэтому больница по-прежнему на карантине, там проводят полную дезинфекцию.

Повторные анализы у врачей и пациентов возьмут на 10-й день изоляции.

ВСЕХ ПРИЕЗЖИХ - НА САМОИЗОЛЯЦИЮ

Всех граждане, которые въезжают в Крым из других регионов, теперь обязаны самоизолироваться на две недели. Это касается как жителей Крыма, которые побывали в командировках, так и жителей других регионов РФ, которые по тем или иным причинам прибыли на полуостров.

Такое ужесточение мер профилактики связано с тем, что все больше случаев коронавируса в Крым привозят уже не из-за границы, а из Москвы и Московской области.

КАРАНТИН НА ЯХТЕ

Путешественники, прибывшие в Крым из Греции, не могут сойти на берег, пока не сдадут тесты на коронавирус. Сейчас их яхта стоит на якоре близ Феодосии.

ЛЮБИМ ЖАЛОВАТЬСЯ

Симферополь вошел в десятку городов России, жители которых чаще всего жалуются на самоизоляцию в социальных сетях. Крымская столица, находится на третьей строчке рейтинга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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