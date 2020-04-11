Коронавирус в Крыму, последние новости на 11 апреля 2020: Моряков принудительно обследуют, а врачи получат тюльпаны из ботсада

«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости – читайте в одном материале КП-Крым.

МОРЯКОВ ПРИНУДИТЕЛЬНО ОТПРАВИЛИ В ОБСЕРВАТОР

Двух путешественников, которые побывали в Греции и прибыли в Крым, по решению суда поместили в евпаторийский обсерватор.

Крейсерская яхта «Варвара» с двумя моряками на борту, прибывшая из Греции, пересекла границу РФ в Ялте 1 апреля. Там экипажу вручили постановления о необходимости соблюдать режим самоизоляции в течение двух недель и пройти тест на коронавирус. Моряки хотели изолироваться на борту своего судна, но Роспотребнадзор оказался против и подал иски в суд.

Феодосийский городской суд удовлетворил требования, и путешественникам придется провести еще четыре дня в обсерваторе, где у них возьмут анализы на коронавирус.

ПАРАД ТЮЛЬПАНОВ СРЕЗАЛИ, ЧТОБЫ ПОЗДРАВИТЬ ВРАЧЕЙ

Сотрудники Никитского ботанического сада приняли решение срезать все тюльпаны, которые расцвели сейчас, и отправить букеты в медучреждения.

Таким образом в ботсаду решили поблагодарить врачей за их самоотверженный труд.

Напомним, в ботсаду расцветы тысячи тюльпанов - это ежегодный парад. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса он впервые проходит без зрителей, ведь ботсад закрыт для посетителей на время режима всеобщей самоизоляции.