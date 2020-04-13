Крымскому бизнесу дали возможность взять кредит под 0% годовых на выплату зарплат

Крымский банк РНКБ разработал новый льготный кредитный продукт для представителей малого и среднего бизнеса для того, чтобы они могли вовремя выплатить сотрудникам зарплаты.

Так, предприниматели могут взять займ под 0% годовых. Детально ознакомиться с условиями получения кредита можно на сайте РНКБ в разделе «Поддержка клиентов» на вкладке "Кредитование под 0% малого и среднего бизнеса».

- Малый бизнес особенно чувствителен ко всем изменениям в экономике. На сегодняшний день наша первоочередная задача - поддержать предпринимателей и вместе выстоять в постоянно меняющихся обстоятельствах, - отмечает и.о. Председателя Правления РНКБ Банка Алексей Щербаков. - РНКБ предлагает беспроцентный кредит, чтобы в сложный период они смогли сохранить свои коллективы и рабочие места и с новыми силами продолжить работу в будущем.

КТО МОЖЕТ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ЛЬГОТНОЙ ПРОГРАММЫ

Получить кредит под 0% смогут предприниматели, которые в течение года ведут деятельность в одной или нескольких отраслях, которые наиболее пострадали из-за введения ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, у клиента должен быть расчетный счет в РНКБ и зарплатно-карточный проект. Оборот предприятия не должен превышать 800 миллионов рублей, а количество сотрудников – не больше ста человек. Еще одно важное условие - отношение организации к категории «Малое предприятие» или «Микропредприятие».

Если все эти условия соблюдены, клиент банка может подать заявку на участие в программе. Кредит выдается на срок до 12 месяцев. Льготная ставка в 0% действует в первые шесть месяцев с момента получения займа, в остальной период будет насчитываться 4% годовых. Сумма кредита, которую выдадут предприятию, будет высчитываться, исходя из количества сотрудников предприятия, умноженного на региональный минимальный размер оплаты труда (в Крыму он составляет 12 130 рублей).

СПРАВКА «КП»

РНКБ Банк стал участником программы Правительства РФ в соответствии с постановлением 02.04.2020 № 422 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году субъектам малого и среднего предпринимательства на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости». Участие в этой программе возможно только для кредитных организаций с высоким рейтингом (не ниже «АА (RU)» по классификации рейтингового агентства АКРА.