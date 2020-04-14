Коронавирус в Крыму, последние новости на 14 апреля 2020: Новые ограничения и больше патрулей

«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости на 14 апреля - читайте в одном материале КП-Крым.

НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Власти Крыма ввели новые ограничения для борьбы с коронавирусом. Так, чиновники запретили пускать на полуостров строителей, которые работают вахтовым методом.

Вступает в силу с 14 апреля запрет на посещение кладбищ, за исключением непосредственно погребения. Просто посидеть у могилы родственника или друга не получится.

А гражданам старше 65 лет, которые продолжают работать (по специальному указу своего начальства), придется получить пропуска.

ПАТРУЛЕЙ ВСЕ БОЛЬШЕ

Чтобы ловить нарушителей режима самоизоляции, полиция выводит на улицы все больше патрулей. Так, только в Симферополе их количество увеличат еще на 60, а в вечернее время к ним прибавится еще 30.

АРЕНДНУЮ ПЛАТУ ОТМЕНЯТ

Многие предприниматели из-за ограничений, введенных для профилактики коронавируса, вынуждены прекратить работу. В качестве одной из мер поддержки глава Крыма принял решение отменить арендную плату за апрель для тех, кто закрылся из-за коронавируса, а также снизить ее на 50% для тех, кто продолжает работу (продуктовые магазины и ряд системообразующих предприятий).

Пока что это решение касается только тех, кто арендует государственные или муниципальные квадратные метры. Однако Сергей Аксенов пообещал провести переговоры с частными владельцами коммерческой недвижимости и уговорить их пойти на те же меры.

НОВОБРАНЦЕВ В АРМИИ ПОКА НЕ ЖДУТ

Из-за коронавируса в Крыму перенесли подготовку к призыву до 20 апреля.

- Если будет необходимость, можно еще будет перенести - вплоть до окончания ограничительных мер, - сказал военный комиссар республики Олег Ермилов.

Отправку призывников в войска по всей стране перенесли на май.