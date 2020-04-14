Владимир Константинов: «Важно сейчас честно и непредвзято посмотреть на ситуацию, оценить потери и найти решения»

С 23 марта на базе региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в Симферополе начал работать волонтерский центр для оказания помощи одиноким пенсионерам и гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию в связи с самоизоляцией из-за угрозы распространения коронавируса.

Основные направления, по которым оказывается помощь: покупка продуктов питания и средств индивидуальной защиты, вызов врача на дом, оплата коммунальных услуг, оформление документов, а также транспортировка до места работы сотрудников медицинских учреждений.

О жизни Крыма в новых условиях, работе волонтерского центра и деятельности депутатов всех уровней на удаленке КП-Крым рассказал председатель Государственного Совета республики Владимир Константинов.

- Владимир Андреевич, чем сейчас занимаются депутаты?

- Крымский депутатский корпус имеет большой опыт экстренной мобилизации. Различного уровня блокады и санкции закалили нас, превратив в сплоченную, эффективную команду. Поэтому уже в первые дни возникновения угрозы распространения коронавируса партийные структуры перешли в режим повышенной готовности. Без преувеличения весь депутатский состав «Единой России» - а это почти две с половиной тысячи человек - сегодня вошел в волонтерское движение. В каждом муниципальном образовании развернуты центры, которые возглавляют секретари местных отделений партии.

Муниципальные депутаты составляют костяк волонтерского движения. Организация работы штаба, материально–техническое обеспечение, информирование жителей, адресная помощь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию – все это сегодня их ежедневная забота. Например, фактически с первого дня по инициативе партийных организаций повсеместно были организованы мастерские по пошиву многоразовых масок, которые раздавали бесплатно.

Кроме отработки заявок жителей волонтерским штабом был оказан большой объем безвозмездной адресной помощи крымчанам. Так, депутатский корпус, партийные активисты, социально ответственные предприниматели сформировали в каждом муниципальном образовании необходимое количество продуктовых и хозяйственных наборов. Помимо этого, велась закупка и раздача средств защиты (маски, перчатки, средства дезинфекции), лекарственных средств, планшетов для школьников.

- Крым уже не первую неделю на самоизоляции. Как справится республика с этой новой реальностью?

- Как сказал наш президент, победили печенегов и половцев, победим и эту заразу. Поэтому уже сегодня надо думать и предпринимать меры по восстановлению экономики Крыма, создании рабочих мест, поддержке малого и среднего бизнеса. Смотреть за горизонт. Именно это сейчас вторая, но не менее важная, задача депутатского корпуса.

Крымские парламентарии сейчас работают на закрепленных за ними территориях. Кроме участия в жизни волонтерских штабов, на них – мониторинг, оценка реального состояния региональной экономики, экономики каждого большого и малого предприятия, каждого ИП. Как они выживают? Как выплачивают зарплату? Как справляются или не справляются с текущей ситуацией? Что с людьми, которые там работают? Что нужно сделать, чтобы вдохнуть в них жизнь, восстановить и со временем увеличить благосостояние жителей? Какие меры должны предпринять муниципалитеты, как поддержать на республиканском уровне, и с какими предложениями необходимо выходить на федеральный центр? Именно эти вопросы мы должны задавать уже сегодня.

Мы уже сделали первые шаги, сформировав список предприятий, которым разрешено работать с соблюдением всех требований безопасности сегодня. Мы вдыхаем жизнь в ряд отраслей, чтобы сохранить часть экономики. Это точки опоры, которые должны обеспечить стабильность сегодня и рост завтра. Важно сейчас честно и непредвзято посмотреть на ситуацию, оценить потери и найти решения. Все собранные депутатами данные и предложения будут обсуждены на профильных комитатах и внесены на рабочую группу правительства. Я уверен, что и этот вызов мы преодолеем.

- Чего скрывать, сейчас оперативную информацию мы получаем из социальных сетей. А там что только не пишут...

- Достоверная, правдивая информация нужна крымчанам как воздух. Поэтому не менее важное направление деятельности депутатов «Единой России» – информирование. Как показывает история, убивает не болезнь или напасть, убивает паника.

Мы уже видели имбирь по 7000 рублей. Мы видим и неоправданный спрос на гречку, на медикаменты, на ту же перекись или хлоргексидин. Мы видим в социальных сетях множество фейковых новостей, которые разобщают наше общество, мошеннические схемы, на которых нагревают руки нечистоплотные дельцы. И паразитирующие на тяжелой ситуации блогеры на зарплате, обличающие все и вся, подогревающие градус напряженности и разжигающие неприятие ко всему, что делает власть для преодоления кризиса. Что мы можем противопоставить им? Правду! Правдивую, достоверную и актуальную информацию. И тут роль депутатов переоценить нельзя.

Каждый из них - лидер общественного мнения, за каждым стоят сотни, тысячи избирателей. И информирование на страницах в своих социальных сетях, в СМИ – очень важный блок нашей работы. Сегодня депутаты всех уровней вовлечены в этот процесс. Поэтому призываю крымчан черпать информацию непосредственно из официальных СМИ, таких как ваше издание, и со страниц депутатов в социальных сетях. Хочу еще раз напомнить, если вы нуждаетесь в помощи, наши активисты выслушают и помогут.

«Горячая линия» волонтерского центра: 8-800-250-25-15.

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