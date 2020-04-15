2020-04-14T18:37:56+03:00
Коронавирус Covid-19

«Половину срока отлежали»: Как сегодня живут медики и пациенты закрытой больницы Армянска

По периметру летают дроны, здание оцеплено полицией
Надежда ДАЦЮК
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В палате есть полноценный санузел, также обеспечивается трехразовое питаниеВ палате есть полноценный санузел, также обеспечивается трехразовое питаниеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Центральной городской больнице Армянска восьмой день продолжается режим полной изоляции. С 8 апреля там находятся 124 человека - это пациенты и медицинские работники, которые контактировали с заболевшим коронавирусной инфекцией мужчиной до того, как у него подтвердился диагноз.

Среди вынужденных «пациентов» - одна из сотрудниц медучреждения Татьяна Иванова*. Ее вместе с другими медиками разместили в детском отделении на первом этаже больницы, которое раньше пустовало.

«УЖЕ ПОЛОВИНУ СРОКА ВЫЛЕЖАЛИ»

- Сегодня мы празднуем мини-юбилей. Уже половину карантина вылежали. Еще предстоит столько же. Нам, конечно, очень скучно - лежим и днем, и ночью, как в поезде. Здоровые люди, слава богу, недомоганий нет, тесты на коронавирус у всех отрицательные, - делится собеседница КП-Крым.

Иванова рассказывает, что связь с внешним миром полностью потеряна - нельзя выходить и общаться с родственниками. Только и остается, что смотреть в окно и видеть распускающиеся зеленые листья деревьев.

- Выходить нам никуда нельзя. Все оцеплено полицейскими, а еще и дроны летают, мы их периодически из окон видим, - отмечает сотрудница медучреждения.

«ЛУЧШЕ БЫ НА РАБОТУ ХОДИЛИ»

Кормят в больнице хорошо - обеспечено трехразовое питание из местного кафе. Татьяна надеется, что скоро отправится домой.

- Пришел приказ, что до 21 числа в 00.00 мы должны находиться в больнице. Потом нам сделают повторный тест на коронавирус. Дай бог, чтобы у всех он был отрицательным. Ведь уже очень хочется на работу! Мы с коллегами так и говорим - лучше трудиться, чем без дела лежать, - утверждает Татьяна.

Напомним, что очаг распространения коронавирусной инфекции в Армянске выявили 8 апреля. Его источником стал родственник приехавшей из Москвы крымчанки, анализы которой накануне показали положительный результат на Covid-19. Мужчина попал в терапевтическое отделение местной больницы с гипертоническим кризом, а позже у него выявили коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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