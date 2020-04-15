Выходить на улицу можно только с паспортом: В Крыму усилены меры принуждения к изоляции

В Крыму с 15 апреля вступили в силу региональные меры к нарушителям режима самоизоляции. Штраф для граждан составляет до 30 тысяч рублей, а на проверку подлинности причин пребывания вне дома сотрудникам МВД отводится 30 дней.

Первые результаты показали эффективность принятых мер. В Ялте составлены 2 протокола по статье 20.6.1. КоАП за нарушение правил при ЧС или угрозе ее возникновения.

- Проверили Гурзуф, Алупку, Симеиз, Кореиз, Гаспру, - сообщил замглавы администрации Ялты Станислав Шапортов. - В рейде участвовали 40 человек. Сотрудники администрации наделены правом составлять протоколы. Меры строгие, но сегодня очень необходимые.

К ПОМОЙКЕ ТОЛЬКО С ПАСПОРТОМ

В первую очередь сотрудники полиции и другие проверяющие просят крымчан предъявить документы, удостоверяющие личность. Поэтому паспорт нужно иметь при себе всегда, даже если путь лежит от дома до мусорного бака.

Когда адрес регистрации не совпадает с фактическим местом жительства, патрульные поросят засвидетельствовать об этом письменно, чтобы иметь возможность проверить достоверность информации.

- Краткое объяснение, регистрация, выносится определение о возбуждении дела об административном правонарушении, - пояснил алгоритм действия подчиненных замначальника полиции МВД по Крыму Александр Смаглин. - В течение месяца можем проверить - опросить соседей, которые подтвердят, что человек действительно проживает по указанному адресу. Тогда дело прекращается и выносится постановление. Если не подтвердят, что человек там проживает, соответственно наступит наказание - административный протокол направляется в суд с указанием, что человек обманул, затрачено время и максимальное наказание до 30 тысяч рублей.

Руководство полиции обещает внимательно относится к каждому факту, и просит иметь при себе подтверждающие документы.

Супруг везет на работу супругу? Копия справки с ее работы, удостоверяющий личность документ с подтверждением регистрации брака. Едут родственники проведать своих пожилых родителей в село? Копия документов пожилых родителей и доказательство родства. Но если люди гуляют в парке, или дети резвятся на площадке, то законных оснований нет и быть не может - это административный протокол и приглашение в суд.

ЗА ОБМАН - ПО МАКСИМУМУ

- Решение принято простое - все сомнения, случаи, если на месте невозможно установить истину, будут трактоваться в пользу граждан. Однако у сотрудников полиции будет 30 дней на проверку объяснения, и за обман должностных лиц штрафы будут по максимальной планке, - пообещал глава Крыма Сергей Аксенов.

К административной ответственности собираются привлекать тех, кто по приезду в Крыму не становится на учет и не проводит в домашней самоизоляции 14 дней.

Из 5 тысяч памяток, розданных приезжим, обратная связь получена только от 20 граждан. Хотя в каждой указан номер «горячей линии» Министерства здравоохранения РК 8-800-733-33-34 и 8-800-733-33-12, куда нужно сообщить о прибытии.

СПРАВКА КП

С 15 апреля жителям Крыма обязательно нужно иметь при себе паспорт во время передвижений по городу. Это предусмотрено постановлением правительства РФ от 2 апреля, которое предписывает всем гражданам в режиме ЧС и режиме повышенной готовности к ЧС при передвижении иметь при себе паспорта и иные документы, подтверждающие их легитимность выхода в город.

Указ главы Крыма ввел режим повышенной готовности к ЧС на территории республики с 17 марта. С 3 апреля гражданам предписано до 30 апреля не покидать место проживания за исключением случаев возникновения прямой угрозы жизни и здоровью, получения неотложной медицинской помощи, поездки на работу (при наличии соответствующего разрешения), приобретения продуктов, лекарств и товаров первой необходимости в ближайшем к дому магазине, выгула домашних животных не дальше, чем 100 метров от места жительства, если требуется вынести мусор. За нарушение этих требований применятся ответственность по республиканскому закону «Об административных правонарушениях в Республике Крым».

За нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия применяются статьи 19.4 и 6.3. КоАП. За нарушение правил при ЧС или угрозе ее возникновения применяется статья 20.6.1 КоАП.

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