Коронавирус в Крыму, последние новости на 16 апреля 2020: Полиция составила первые протоколы за нарушения режима самоизоляции

«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости – читайте в одном материале КП-Крым.

НАСИЛЬНО ПОМЕСТЯТ В ОБСЕРВАТОР

Родственники зараженной коронавирусом москвички, которая приехала в Ялту, отказываются ложиться в обсерватор для наблюдения.

Женщина уже лежит в инфекционном отделении, у нее подтвердили Covid-19. Вот только вместе с ней проживали четверо взрослых родственников и двое детей. Ехать в обсерватор они отказались, поэтому Роспотребнадзор подал материалы в Ялтинский городской суд о принудительной изоляции.

ВСЕ ТЮЛЬПАНЫ - ВРАЧАМ

Сотрудники Никитского ботанического сада срезали все цветы, которые распустились на традиционный Парад тюльпанов, и подарили их врачам.

Первую партию вручили ялтинским медработникам.

- Так как они не могут прийти на нашу выставку, мы хотели, чтобы выставка пришла к ним, - отметил директор ботанического сада Юрий Плугатарь.

ПЕРВЫЕ РЕЙДЫ

С 15 апреля жителям Крыма обязательно нужно иметь при себе паспорт во время передвижений по городу. Власти ввели дополнительные штрафы за нарушение режима всеобщей самоизоляции (от 4 до 30 тысяч рублей), первые два протокола уже составили в Ялте.

Полиция проверяет подлинность причин для пребывания вне дома в течение месяца.