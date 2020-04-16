Коронавирус в Крыму, последние новости на 16 апреля 2020: Полиция составила первые протоколы за нарушения режима самоизоляции
«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости – читайте в одном материале КП-Крым.
НАСИЛЬНО ПОМЕСТЯТ В ОБСЕРВАТОР
Родственники зараженной коронавирусом москвички, которая приехала в Ялту, отказываются ложиться в обсерватор для наблюдения.
Женщина уже лежит в инфекционном отделении, у нее подтвердили Covid-19. Вот только вместе с ней проживали четверо взрослых родственников и двое детей. Ехать в обсерватор они отказались, поэтому Роспотребнадзор подал материалы в Ялтинский городской суд о принудительной изоляции.
ВСЕ ТЮЛЬПАНЫ - ВРАЧАМ
Сотрудники Никитского ботанического сада срезали все цветы, которые распустились на традиционный Парад тюльпанов, и подарили их врачам.
Первую партию вручили ялтинским медработникам.
- Так как они не могут прийти на нашу выставку, мы хотели, чтобы выставка пришла к ним, - отметил директор ботанического сада Юрий Плугатарь.
ПЕРВЫЕ РЕЙДЫ
С 15 апреля жителям Крыма обязательно нужно иметь при себе паспорт во время передвижений по городу. Власти ввели дополнительные штрафы за нарушение режима всеобщей самоизоляции (от 4 до 30 тысяч рублей), первые два протокола уже составили в Ялте.
Полиция проверяет подлинность причин для пребывания вне дома в течение месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU
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