2020-04-16T22:57:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Крыму, последние новости на 17 апреля 2020: Верующим разрешили причащаться на Пасху, полиция выписывает первые штрафы по новым правилам

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Крыму на 17 апреля 2020 года
Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму готовятся к пику заболеваемости коронавирусомВ Крыму готовятся к пику заболеваемости коронавирусомФото: Михаил ПАТЛИС
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«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости – читайте в одном материале КП-Крым.

НАЛОГИ ПЛАТИТЬ НЕ ПРИДЕТСЯ

Стимулирующие выплаты медикам, которые борются с коронавирусом, не будут облагаться налогом.

Напомним, врачи получат по 80 тысяч рублей, средний и младший медперсонал - 50 и 25 тысяч соответственно.

В Крыму уже подсчитывают количество врачей, которые должны будут получить такие выплаты. По предварительным данным, таких - порядка 900.

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ - БОЛЕЕ 200 ШТРАФОВ

За первые сутки после введения новых штрафов за нарушение режима всеобщей самоизоляции полицейские выписали уже 208 протоколов.

Кроме того, на улицах обнаружили 188 пожилых граждан, которым предписано оставаться дома, ведь они - главная группа риска. Таких сотрудники МВД провожают домой.

Также составили 9 протоколов на родителей, чьи дети находились в общественных местах без взрослых.

ПРИЧАСТИЕ БУДЕТ

Верующим Крыма все же разрешили приступить к исповеди и причастию перед Пасхой. Таинства будут проводить во дворе храмов, верующим придется стоять не ближе 1,5 метров друг от друга. То же самое касается освящения куличей и яиц.

На службу попасть не получится, храмы закрыты для посещения. Планируется организовать онлайн-трансляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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