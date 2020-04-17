В Крыму закроют на карантин психоневрологический интернат из-за угрозы распространения коронавируса

В Крыму Красногвардейский психоневрологический интернат на две недели закроют на карантин и превратят в обсерватор. Это связано с угрозой распространения коронавируса, поскольку у одной из сотрудниц подтвердился диагноз COVID-19.

- Мы закрываем Красногвардейский психоневрологический интернат как обсерватор cо вторника. Спасибо сотрудникам, которые согласились на две недели закрыться вместе с нашими психоневрологическими больными, - сообщила вице-премьер - министр труда и социальной защиты Елена Романовская.

По ее словам, в осберваторе на две недели останутся 40 сотрудников и 80 подопечных интерната.

Пока что интернат работает в штатном режиме, но со вторника территория будет закрыта.

- Подопечные обеспечены полностью необходимым, для сотрудников мы прорабатываем вопрос доставки горячих обедов. Также будет проводиться дезинфекция, - отметила Романовская.

Напомним, 8 апреля в больницу Армянска превратили в обсерватор, закрыв там врачей и пациентов из-за угрозы распространения коронавируса. На сегодняшний день там находится 133 человека. Еще 32 человека содержатся в обсерваторе в Евпатории.

На 17 апреля в Крыму зафиксировали еще три случая заражения коронавирусом. Таким образом, количество инфицированных достигло 40.

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