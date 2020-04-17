Завод «Евпаторийские колбасы» поздравляет крымчан с грядущей Пасхой

- Дорогие крымчане, завод «Евпаторийские колбасы» поздравляет Вас с грядущим светлым праздником Пасхи. Именно в этот день православные христиане празднуют победу жизни над смертью, триумф света над тьмой.

Пусть чудо Воскресения Христова развеет смуту в душе каждого из нас в столь тревожное время и наполнит сердца радостью и умиротворением.

Мы желаем Вам и вашим близким здоровья, бесконечного благополучия, чистых, радостных эмоций, гармонии в доме и семье.

Христос Воскресе!

Уже скоро крымчане после длительного поста будут разговляться за праздничным столом, который, конечно, не обойдется без мясных блюд. Завод «Евпаторийские колбасы» за 20 лет заслужил безупречную репутацию у крымчан — прежде всего благодаря качеству своей продукции. Завод изготовляет весь свой богатый ассортимент мясных деликатесов исключительно из натуральных, экологически чистых продуктов.

Повышенное внимание на предприятии уделяют санитарным нормам — особенно во время угрозы коронавируса.

- На производстве мы соблюдаем все положенные мероприятия, чтобы не допустить распространения вируса: все сотрудники проходят контроль температуры тела перед заступлением на работу, соблюдают масочный режим, а помещения и автотранспорт регулярно дезинфицируются. Наша приоритетная задача — обеспечить полную безопасность наших сотрудников и доставить на праздничный стол крымчан продукцию наивысшего качества, - рассказал директор завода «Евпаторийские колбасы» Вячеслав Кишеня.

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СПРАВКА

Завод « Евпаторийские колбасы» основан в 2000 году и на сегодняшний день занимает одно из лидирующих позиций в Республике Крым по производству мясной продукции.

Предприятие в настоящее время производит ветчины, вареные, сырокопченые деликатесы, копченые колбасы, сосиски, сардельки, куриные деликатесы, балык, мясо для шашлыков и другие изделия. Предприятие имеет собственную сеть фирменных магазинов.

Продукция компании «Евпаторийские колбасы» пользуется спросом не только у взрослого населения Крыма, но и в детских учреждениях и в здравницах. Мясные изделия предприятия неоднократно удостаивалась высоких оценок на различных выставках и конкурсах.

КОНТАКТЫ

Завод «Евпаторийские колбасы»

Адрес: г. Евпатория , Черноморское шоссе 19 в

Сайт: http://evpatoriya-kolbasi.ru

Телефоны: +7 (978) 200-79-59 - торговый отдел, +7 (36569) 5-99-13 - офис E-mail: info.evkolbasa@yandex.ru

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