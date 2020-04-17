Пасхальные богослужения в Крыму 2020: где и когда посмотреть онлайн-трансляцию

Из-за угрозы распространения коронавируса в Крыму с 15 по 19 апреля включительно закрыли все храмы. Решение приняла Симферопольская и Крымская епархия УПЦ МП. Это значит, что пасхальные богослужения пройдут без прихожан.

Всем православным предложена альтернатива – посмотреть онлайн-трансляцию богослужений по телевизору или через Интернет.

Не выходя из дома, можно «побывать» на богослужениях в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя и Владимирском соборе Севастополя.

Трансляция богослужений на Пасху 2020 будет вестись на телеканалах «Первый Крымский», «Крым 24», а также на радио «Крым» и радио «Крым точка».

Запуск трансляции сразу из двух храмов полуострова стал возможным благодаря совместному проекту телерадиокомпании Крым и Севастопольского телевидения.

Начало запланировано на 18 апреля в 23.30.

Перед зрителями будет постоянно выступать священнослужитель, который возьмет на себя функцию комментатора богослужений.

Напомним, что несмотря на запрет посещения храмов Крыма прихожанами, священнослужители, а также лица, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий, будут допущены в культовые учреждения.

При этом освятить праздничные куличи все же будет можно. Освящение пройдет в Великую Субботу и собственно на Пасху 19 апреля 2020. Правда, запускать прихожан на территорию храма будут группами с соблюдением масочного режима.

Стоять можно будет не ближе полутора метров друг от друга. На прихрамовой территории нанесут соответствующую разметку.

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