2020-04-17T20:00:16+03:00
Происшествия

Крымчанка ударила палкой полицейского, который сделал ей замечание за несоблюдение режима самоизоляции

Возбуждено уголовное дело, женщине грозит крупный штраф или до 10 лет тюрьмы
Анастасия ЖУКОВА
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Полиция ежедневно патрулирует крымские города. Фото: пресс-служба администрации КерчиПолиция ежедневно патрулирует крымские города. Фото: пресс-служба администрации Керчи
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Жительница Симферополя ударила палкой сотрудника полиции, который проводил с ней разъяснительную беседу о соблюдении режима всеобщей изоляции, и «заработала» уголовное дело.

Как рассказали в пресс-службе СКР, полицейский патрулировал город 16 апреля. Днем в центре крымской столицы он увидел 35-летнюю женщину, которая организовала несанкционированную торговлю. Представитель правопорядка попытался поговорить с гражданкой, но беседа не задалась.

- Она отреагировала агрессивно, нанеся палкой удар сотруднику полиции в область головы и сорвав погон с плеча, - сообщили в Следственном комитете. - Пострадавшему была оказана медицинская помощь, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данным пресс-службы МВД, после инцидента он продолжил патрулирование. А вот агрессивной продавщице теперь светит суд: Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1. ст. 318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей.

Если женщину признают виновной, ей грозит от 200 тысяч рублей штрафа до 10 лет тюремного срока.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Крыму с 15 апреля начали действовать новые штрафы за нарушение режима самоизоляции. Только за минувшие сутки полицейские составили уже 300 протоколов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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