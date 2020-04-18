Коронавирус в Крыму, последние новости на 18 апреля 2020: Пасхальная служба пройдет онлайн, интернат закрыли на карантин

«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости – читайте в одном материале КП-Крым.

БОГОСЛУЖЕНИЯ ОНЛАЙН

В Крыму из-за угрозы распространения коронавируса в Крыму с 15 по 19 апреля включительно закрыты все храмы. Посетить службу нельзя, но по ТВ и через интернет пройдут онлайн-трансляции.

Пасхальное богослужение начнется сегодня, 18 апреля, в 23.30.

Трансляцию можно смотреть и слушать на телеканалах «Первый Крымский», «Крым 24», а также на радио «Крым» и радио «Крым точка».

При этом причастие и исповедь все же состоится, но во дворе храмов. Планируется и освящать куличи. Как посетить храм и не заработать штраф - читайте в материале КП-Крым.

ПОБИЛА ПОЛИЦЕЙСКОГО ПАЛКОЙ

Жительница Симферополя ударила палкой патрульного и сорвала с него погон, когда правоохранитель попытался провести с ней разъяснительную беседу по поводу соблюдения режима всеобщей самоизоляции.

По данным СКР, 35-летняя женщина организовала несанкционированную торговлю в центре крымской столицы. На замечание полицейского отреагировала неадекватно, мужчине пришлось оказывать медицинскую помощь.

В отношении женщины завели уголовное дело.

ИНТЕРНАТ НА КАРАНТИНЕ

В Красногвардейском районе со вторника закроют психоневрологический интернат. На 14 дней он станет обсерватором, так как у одной из сотрудниц подтвердился коронавирус.

В течение 14 дней в интернате будут круглосуточно находиться 80 подопечных и 40 сотрудников.