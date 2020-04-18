2020-04-18T17:01:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 18 апреля 2020 года: Еще трое новых заболевших

В Крыму среди зараженных коронавирусом появились первые случаи с неизвестным источником
Анна КИРИЕНКО
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В Крыму три новых случая коронавирусаВ Крыму три новых случая коронавирусаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Крыму на 18 апреля 2020 года зафиксировано еще на три новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.

- Два случая - это семья в Ялте. Пока не понятен источник заражения, люди не приехали из-за границы, не были в Москве в последнее время или в других регионах Российской Федерации. В Севастополе тоже похожий случай был, не могли понять откуда и каким воздухом занесло, потом оказалось, что родственники были, заходили, просто не хотели говорить. В любом случае ситуацию выясним, другого пути нет, для пресечения распространения инфекции все контакты нужно установить, - отметил на заседании оперативного штаба глава Крыма Сергей Аксенов.

Третий случай - работник центра обслуживания граждан пожилого возраста в райцентре Красногвардейское. Женщина была вхожа в семью заболевшего жителя Красногвардейского района, вернувшегося из Москвы. Она стала второй заболевшей так называемого «вторичного распространения», когда инфекция выходит за пределы семейного очага.

- Тоже не было достоверной информации, - подчеркнул Аксенов. - Не играли в открытую, чтобы сказать - мы встречались с теми-то. Ладно, если человек не обращает внимание в процессе, но после того как наступило заражение, не сложно просчитать свои контакты и понять, где группа риска от которой можно было инфицироваться. Поэтому в любом случае, дорабатываем ситуацию, задача остановить распространение инфекции.

Все контактные лица госпитализированы в инфекционное отделение Красногвардейской районной больницы и в Евпаторийский обсерватор.

По состоянию на 18 апреля в Республике Крым зарегистрировано 43 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 21 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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