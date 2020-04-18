В Крыму коронавирусом заболела семейная пара волонтеров, помогавшая пенсионерам

В Крыму выявлены первые не завозные случаи коронавирусной инфекции. Заболевшие - семейная пара волонтеров из Ялты, которые развозили продукты и медикаменты малоимущим и пожилым крымчанам.

Всего, по данным на 18 апреля 2020 года, количество заболевших увеличилось еще на три случая.

- Два случая - это семья в Ялте. Пока не понятен источник заражения - люди не приехали из-за границы, не были в Москве в последнее время, или в других регионах Российской Федерации,- отметил на заседании оперативного штаба глава Крыма Сергей Аксенов. - В Севастополе тоже похожий случай был, не могли понять откуда и каким воздухом занесло, потом оказалось, что родственники были, заходили, просто не хотели говорить. В любом случае ситуацию выясним, другого пути нет, для пресечения распространения инфекции все контакты нужно установить.

Инфицированными Covid-19 оказалась семья волонтеров. С 20 марта по месту работы обоих супругов объявлены вынуждены каникулы, но пара активно занималась волонтерской деятельностью.

- Установлены 8 человек из близких контактов, с которыми они занимались волонтерской деятельностью, - уточнила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. - Они регистрировались на сайте администрации, развозили лекарства и продукты тем, кто нуждался в помощи.

Волонтеры пользовались масками и перчатками, в квартиры не заходили, оставляя посылку у дверей жилища. Тем не менее, в обсерватор направлены 8 добровольцев и еще 12 человек помещены под медицинское наблюдение на дому.

Семейная пара обратилась к медикам 12 апреля. От госпитализации в Ялтинскую инфекционную больницу супруги отказались, но уже 16 апреля их поместили в бокс в связи с полученным подтверждением на Covid-19. Также в инфекционное отделение поместили двух несовершеннолетних детей заболевших, у которых есть признаки ОРВИ.

В Красногвардейском районе местный житель сталь источником заражеия нескольких человекФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Третий новый случай - работник Центра обслуживания граждан пожилого возраста в райцентре Красногвардейское. Женщина была вхожа в семью заболевшего жителя Красногвардейского района, вернувшегося из Москвы. Она стала второй заболевшей так называемого «вторичного распространения», когда инфекция выходит за пределы семейного очага. Сотрудники центра, которые были в близком контакте с заболевшей, направлены на изоляцию в Евпаторийский обсерватор.

Чтобы поместить под медицинское наблюдение близких членов семьи заболевшего, Роспотребнадзор подал иск в суд. Добровольно отправляться на карантин они не хотели.

17 апреля Красногвардейский районный суд вынес решение о принудительном помещении в обсерватор пятерых родственников. Результаты тестов на коронавирус у них отрицательные, но клиника вирусной инфекции проявляется.

- Все, кто под подозрением инфицирования, будут госпитализированы в обсерватор. Поэтому лучше по добровольному согласию,- подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов. - Иного выхода у нас нет- в случае отказа обращаемся в суд на принудительную доставку в обсерватор.

Всего под наблюдением находятся 1892 человека, из них на домашней изоляции 1654. в стационарах с признаками коронавируса находятся 73 больных. На изоляции в обсерваторах находится 165 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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