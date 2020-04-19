2020-04-18T23:31:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Крыму, последние новости на 19 апреля 2020: Волонтеры заболели, обсерваторов не хватает

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Крыму на 19 апреля 2020 года
Анастасия ЖУКОВА
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Крым уже почти месяц на самоизоляции из-за коронавирусаКрым уже почти месяц на самоизоляции из-за коронавирусаФото: Михаил ПАТЛИС
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«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости – читайте в одном материале КП-Крым.

ЗАБОЛЕВШИЕ ВОЛОНТЕРЫ

Семейная пара волонтеров из Ялты, которая доставляла продукты и медикаменты нуждающимся во время режима всеобщей самоизоляции, заболела коронавирусом. Источник заражения пока не ясен. По данным Роспотребнадзора, супруги не посещали Москву или другие регионы РФ, не были за границей.

В обсерватор направили 8 добровольцев, которые контактировали с больными. Еще 12 человек находятся на самоизоляции на дому.

ОБСЕРВАТОРОВ НЕ ХВАТАЕТ

В обсерваторах, развернутых на территории полуострова, не хватает мест для людей, которых необходимо изолировать из-за подозрений на коронавирус.

Напомним, уже работают два таких учреждения - в Евпатории и Ялте. Евпаторийский обсерватор уже заполнен, а в Ялте свободных коек все меньше и меньше.

Планируется как можно скорее развернуть обсерватор в Керчи, увеличить евпаторийский на 120 коек и рассмотреть еще возможности для создания подобных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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