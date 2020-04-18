2020-04-19T00:05:53+03:00
Общество

Пасхальная служба в Симферополе и Севастополе 18 апреля 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Прямая онлайн-трансляция пасхальной службы в Симферополе и Севастополе началась 18 апреля 2020 в 23:30 из собора Александра Невского и Владимирского собора Севастополя
Никита ПОЛЬКО
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Пасхальная служба в Симферополе и Севастополе 18 апреля 2020 годаПасхальная служба в Симферополе и Севастополе 18 апреля 2020 годаФото: Анастасия ЖУКОВА
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Из-за угрозы распространения коронавируса в Крыму с 15 по 19 апреля включительно закрыли все храмы. Это значит, что пасхальные богослужения проходят без прихожан.

Всем православным предложена альтернатива – посмотреть онлайн-трансляцию богослужений по телевизору или через Интернет.

Трансляция богослужений на Пасху 2020 ведут телеканалы «Первый Крымский», «Крым 24», а также радио «Крым» и радио «Крым точка».

Торжественное Пасхальное богослужение из Александро-Невского собора г.Симферополя.Трансляция богослужений на Пасху 2020 ведут телеканалы Первый Крымский , Крым 24 , а также радио Крым и радио Крым точка .

ИСТОЧНИК KP.RU

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