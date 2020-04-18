Пасхальная служба в Симферополе и Севастополе 18 апреля 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Из-за угрозы распространения коронавируса в Крыму с 15 по 19 апреля включительно закрыли все храмы. Это значит, что пасхальные богослужения проходят без прихожан.

Всем православным предложена альтернатива – посмотреть онлайн-трансляцию богослужений по телевизору или через Интернет.

Трансляция богослужений на Пасху 2020 ведут телеканалы «Первый Крымский», «Крым 24», а также радио «Крым» и радио «Крым точка».