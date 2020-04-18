Пасхальная служба в Симферополе и Севастополе 18 апреля 2020 года: прямая онлайн-трансляция
Из-за угрозы распространения коронавируса в Крыму с 15 по 19 апреля включительно закрыли все храмы. Это значит, что пасхальные богослужения проходят без прихожан.
Всем православным предложена альтернатива – посмотреть онлайн-трансляцию богослужений по телевизору или через Интернет.
Трансляция богослужений на Пасху 2020 ведут телеканалы «Первый Крымский», «Крым 24», а также радио «Крым» и радио «Крым точка».
Торжественное Пасхальное богослужение из Александро-Невского собора г.Симферополя.Трансляция богослужений на Пасху 2020 ведут телеканалы Первый Крымский , Крым 24 , а также радио Крым и радио Крым точка .
ИСТОЧНИК KP.RU