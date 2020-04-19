2020-04-19T13:31:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Крыму, последние новости на 19 апреля: Два новых случая заражения

Один заболевший приехал на поезде, второй заразился в Ялте
Степан ОСТИНОВ
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В Крыму уже 45 подтвержденных случаев.В Крыму уже 45 подтвержденных случаев.
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В Крыму выявили еще два новых случая заражения короновирусом.

Один человек был в контакте с заболевшей семьей волонтеров в Ялте, которые доставляли продукты и лекарства малоимущим. Второй гражданин с Covid-19 прибыл на поезде с Москва-Симферополь - у него была высокая температура.

- Пассажир госпитализирован в инфекционный стационар, проведен комплекс противоэпидемических мероприятий. В отношении лиц, контактировавших с заболевшим в поезде, организованы все необходимые профилактические мероприятия, медицинское наблюдение и лабораторное обследование, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

Таким образом, на сегодняшний день В Крыму подтверждено уже 45 случаев заражения коронавирусом. Из них 20 - завозные из-за рубежа, 8 человек прибыли из других субъектов Российской Федерации, а 17 случаев — местные.

Глава Крыма еще раз призвал всех жителей полуострова неукоснительно соблюдать режим самоизоляции, ограничить контакты с окружающими и посещать общественные места только в случае необходимости.

Напомним, накануне в Ялте Covid-19 инфицирована семья волонтеров, которая занимались доставкой продуктов питания и лекарств малоимущим и пожилым гражданам. В зоне риска оказались 8 добровольцев и 12 подопечных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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