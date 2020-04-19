Полиция на входе и маски на лицах: Как прошло пасхальное богослужение в храмах Симферополя
В храмах Крыма прошли праздничные пасхальные богослужения и освящение куличей.
Верующие во время молитвы были в масках.Фото: Михаил ПАТЛИС
Из-за режима повышенной опасности, который действует до конца апреля в связи с коронавирусом, МВД определила порядок посещения церквей.
Православные, как и раньше, ждали освящения куличей на улице.Фото: Михаил ПАТЛИС
Патрульные вели дежурство возле входа и пропускали прихожан небольшими группами.
На пасхальную службу пришли горожане разных возрастов.Фото: Михаил ПАТЛИС
Прихожане строго соблюдали дистанцию во время молитвы и соблюдали масочный режим.
Владыка Лазарь во время пасхального богослужения.Фото: Михаил ПАТЛИС
В пасхальной службе принял участие митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.
Освящение куличей после службыФото: Михаил ПАТЛИС
Для тех, кто остался дома, телеканалы «Первый Крымский», «Крым 24», а также радио «Крым» и радио «Крым точка» вели онлайн-трансляцию пасхальной службы.
ИСТОЧНИК KP.RU