2020-04-19T12:43:04+03:00
Общество

Полиция на входе и маски на лицах: Как прошло пасхальное богослужение в храмах Симферополя

Праздничную службу вел митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь
Степан ОСТИНОВ
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Верующие перед входом в храм святых Петра и Павла в Симферополе.Верующие перед входом в храм святых Петра и Павла в Симферополе.Фото: Михаил ПАТЛИС
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В храмах Крыма прошли праздничные пасхальные богослужения и освящение куличей.

Верующие во время молитвы были в масках. Фото: Михаил ПАТЛИС

Верующие во время молитвы были в масках.Фото: Михаил ПАТЛИС

Из-за режима повышенной опасности, который действует до конца апреля в связи с коронавирусом, МВД определила порядок посещения церквей.

Православные, как и раньше, ждали освящения куличей на улице. Фото: Михаил ПАТЛИС

Православные, как и раньше, ждали освящения куличей на улице.Фото: Михаил ПАТЛИС

Патрульные вели дежурство возле входа и пропускали прихожан небольшими группами.

На пасхальную службу пришли горожане разных возрастов. Фото: Михаил ПАТЛИС

На пасхальную службу пришли горожане разных возрастов.Фото: Михаил ПАТЛИС

Прихожане строго соблюдали дистанцию во время молитвы и соблюдали масочный режим.

Владыка Лазарь во время пасхального богослужения. Фото: Михаил ПАТЛИС

Владыка Лазарь во время пасхального богослужения.Фото: Михаил ПАТЛИС

В пасхальной службе принял участие митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

Освящение куличей после службы Фото: Михаил ПАТЛИС

Освящение куличей после службыФото: Михаил ПАТЛИС

Для тех, кто остался дома, телеканалы «Первый Крымский», «Крым 24», а также радио «Крым» и радио «Крым точка» вели онлайн-трансляцию пасхальной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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