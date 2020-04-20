2020-04-20T13:23:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Из отпуска в обсерватор: В Крым вернутся 22 туриста из Таиланда

Еще шесть человек решили не покидать страну и остались на курорте
Надежда ДАЦЮК
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Крымчанам вручат предписание о помещении в обсерватор при въезде Крымский мост. Фото: инфоцентр "Крымский мост"Крымчанам вручат предписание о помещении в обсерватор при въезде Крымский мост. Фото: инфоцентр "Крымский мост"
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В Крым вернется группа туристов, застрявших в Таиланде из-за перекрытия границ на фоне распространения коронавируса. Детали их возвращения на родину обсудили крымские и федеральные власти.

- За выходные наш оперативный штаб провел большую работу по возврату наших туристов из Таиланда, которые там застряли на три недели. Я переговорил в субботу с Татьяной Голиковой (вице-премьер РФ – ред.). Спасибо ей, сразу была реакция, написали письмо вчера, проговорили с губернатором Краснодарского края и Ростовской области, автобус там предоставят, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, прибывших на полуостров сразу же доставят в евпаторийский обсерватор.

Вице-премьер Крыма Елена Романовская добавила, что в Крым направляется 22 человека, шесть крымчан отказались выезжать и остаются в Таиланде.

- С некоторыми из них мы связывались по WhatsApp, но другими связи нет - неизвестно, каким образом они доберутся до аэропорта. Этот вопрос держим на контроле. Как только наши земляки прибудут в Ростов-на-Дону, автобус в сопровождении машины ГАИ проедет к мосту, а там крымчанам вручат предписание. Водитель автобуса будет соблюдать все необходимые меры безопасности. Обсерватор уже развернут и готов к приему наших крымчан, - уточнила Романовская.

Руководитель регионального управления ведомства Наталья Пеньковская сообщила, что прибывшим из Таиланда крымчанам вручат постановление главного государственного санитарного врача о том, что они подлежат обязательной изоляции в условиях обсерватора.

- По данным, которые нам предоставили в МИД РФ, мы уже подготовили необходимые документы, - пояснила Пеньковская.

Напомним, на 20 апреля общее число зараженных коронавирусом в Крыму составило 45 человек, 22 из них выздоровели. Остальные продолжают лечение. Ни у кого из них нет тяжелого состояния здоровья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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