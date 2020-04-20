Число выздоровевших от коронавируса в Крыму на 20 апреля 2020 года составило 23 человека

В Крыму все увеличивается числов выздоровевших от коронавируса Covid-19. Так, по состоянию на 20 апреля 2020 года от новой инфекции уже излечились 22 человека.

Всего, напомним, в республике выявили 45 граждан, у которых тесты на коронавирус оказались положительными. Интересно, что половина из них вообще не проявляет никаких клинических симптомов, однако являются переносчиками вируса и заражают других.

В настоящее время в больницах Крыма лежат 23 человека с диагнозом Covid-19.

Всего под медицинским наблюдением из-за коронавируса на сегодняшний день 1655 человек, из них 1399 - под динамическим наблюдением на дому.

В стационарах лежат 73 человека, в том числе - заболевшие и ближайшие контакты зараженных из групп риска, у которых пока не проявились симптомы.

В обсерваторах находятся 183 человека, но уже ко вторнику эта цифра уменьшится, так как самым большим крымским обсерватором была горбольница Армянска (133 человека), а их как раз выписывают: коронавирус ни у кого не подтвердился, за исключением одного человека. Он продолжает лечение в Симферополе, а остальные могут вернуться домой.

Крымские чиновники отмечают, что мест в обсерваторах на полуострове не хватает. Пока что работают два обсерватора - в Евпатории и Ялте. Вскоре планируется увеличить количество коек в Евпатории и как можно скорее запустить аналогичное учреждение в Керчи.

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