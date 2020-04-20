2020-04-20T16:11:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Крыму на 20 апреля 2020 года составило 23 человека

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Крыму на 20 апреля 2020 года
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Половина зараженных переносит коронавирус без симптомовПоловина зараженных переносит коронавирус без симптомовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Крыму все увеличивается числов выздоровевших от коронавируса Covid-19. Так, по состоянию на 20 апреля 2020 года от новой инфекции уже излечились 22 человека.

Всего, напомним, в республике выявили 45 граждан, у которых тесты на коронавирус оказались положительными. Интересно, что половина из них вообще не проявляет никаких клинических симптомов, однако являются переносчиками вируса и заражают других.

В настоящее время в больницах Крыма лежат 23 человека с диагнозом Covid-19.

Всего под медицинским наблюдением из-за коронавируса на сегодняшний день 1655 человек, из них 1399 - под динамическим наблюдением на дому.

В стационарах лежат 73 человека, в том числе - заболевшие и ближайшие контакты зараженных из групп риска, у которых пока не проявились симптомы.

В обсерваторах находятся 183 человека, но уже ко вторнику эта цифра уменьшится, так как самым большим крымским обсерватором была горбольница Армянска (133 человека), а их как раз выписывают: коронавирус ни у кого не подтвердился, за исключением одного человека. Он продолжает лечение в Симферополе, а остальные могут вернуться домой.

Крымские чиновники отмечают, что мест в обсерваторах на полуострове не хватает. Пока что работают два обсерватора - в Евпатории и Ялте. Вскоре планируется увеличить количество коек в Евпатории и как можно скорее запустить аналогичное учреждение в Керчи.

КСТАТИ

Горячая линия Министерства здравоохранения Крыма

8-800-733-33-34,

8-800-733-33-12

Горячая линия Роспотребнадзора

+7978-919-11-23.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Закрытая из-за пациента с коронавирусом горбольница Армянска возвращается к нормальной работе

Тесты на covid-19 оказались у всех отрицательными (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Коронавирус в Европе и мире, последние новости на 20 апреля 2020: Бразилия отменяет самоизоляцию с ближайшей недели, США выделяет бизнесу ещё $250 млрд помощи
Пандемия идёт на спад почти по всему земному шару. Собрали последние новости о распространении коронавируса в Европе и мире на 20 апреля 2020 года
Дарья Асламова – о дочке, которая помогает лечить больных коронавирусом: Боевое крещение моей Сони
Наш военкор Дарья Асламова продолжает рассказывать, как ее дочь – московский врач-кардиолог - отправилась на передовую линию помогать в борьбе со страшным заболеванием
Новости 24
В России назвали средний возраст заболевших коронавирусом
Иеродиакон из знаменитого российского монастыря заболел коронавирусом
Очистные сооружения в Ленинском районе строить не будут, объект убрали из ФЦП
В Алуште задержали водителя авто с наклейкой «Отдел по борьбе с коронавирусом»
Двум крымским больницам выделили машины для борьбы с коронавирусом
Больше ста севастопольцев нарушили режим самоизоляции на Пасху
В Крыму нет повышения цен на продукты первой необходимости
Во время режима самоизоляции в Крыму не будет плановых отключений света и воды
В ближайшие три дня в Крыму ожидаются ночные заморозки
В Ялте накрыли два подпольных борделя
Крым не попал в пятерку регионов РФ с самыми низкими зарплатами молодым учителям
Крымские тесты на коронавирус точны на 80-90%
Пассажиропоток в Крым упал до показателей прошлой недели
Аксенов готов ужесточить наказание для приезжающих в Крым туристов
Сколько осадков выпало в Крыму за прошлую ночь
На Пасху в Крыму поймали сотню нарушителей карантина