2020-04-21T19:19:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Рекомендации для приезжих в Крыму в период коронавируса: Называйте место жительства или платите штраф

«Комсомолка» собрала самые последние рекомендации и правила для приезжих, которые действуют в Крыму в период коронавируса
Надежда ДАЦЮК
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Анкеты прибывающим на полуостров вручают и в аэропортуАнкеты прибывающим на полуостров вручают и в аэропортуФото: Архив "КП"
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Всех граждан, прибывающих на территорию Крыма, обязали указывать достоверные данные в анкете, которые им вручают по прибытии. Соответствующее требование закреплено в новой редакции указа главы Крыма Сергея Аксенова о мерах повышенной готовности по коронавирусу.

Какие еще нужно соблюдать рекомендации в Крыму? «Комсомолка» составила свод правил для приезжих.

СООБЩАЙТЕ, ГДЕ БУДЕТЕ ЖИТЬ

- С сегодняшнего дня вводится обязанность для граждан, прибывающих на территорию Крыма, посещавших территории, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, до особого распоряжения предоставить достоверные сведения путем заполнения анкеты, - сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

По его словам, приехавшие в Крым часто указывают недостоверные сведения о себе, а большое количество анкет не читабельны.

- С сегодняшнего дня работники транспортной полиции на территории аэропорта Симферополь, железнодорожного вокзала и на мосту будут четко контролировать и проверять достоверность заполнения анкет теми, кто прибывает в Крым, - уточнил Юрий Гоцанюк.

ЧТО НУЖНО УКАЗЫВАТЬ В АНКЕТЕ

Премьер-министр также сказал, что утверждена новая форма анкеты, она согласована с сотрудниками полиции.

- В анкете необходимо указывать персональные данные, способы прибытия в Крым, вид транспорта - то есть модель автомобиля и марку, если гражданин приехал на легковом авто, и цель прибытия в Крым. Также в анкете указана необходимость незамедлительно сообщить об изменении сведений, внесенных в анкету, а также о принятии гражданином ответственности за предоставление недостоверной информации, - добавил Гоцанюк.

По его словам, за предоставление неверных сведений в анкете предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей. В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов предложил ужесточить наказание и подготовить предложение по внесению изменений в федеральное законодательство вплоть до уголовной ответственности.

НА ВОКЗАЛАХ, В АЭРОПОРТУ И КРЫМСКОМ МОСТУ ПОЯВЯТСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ

- Надо повесить информационные стенды и на мосту, и в аэропорту, что введение в заблуждение сотрудников ОВД и Роспотребнадзора в данном случае влечет за собой штрафы, а если штрафные меры недостаточны, необходимо до завтра внести предложения вплоть до заведения уголовного дела, - сообщил Аксенов.

Также глава Крыма уточнил, что начались массовые рейды по проверке данных, которые были записаны в анкетах всех приезжающих с момента, когда в Крыму был введен режим повышенной готовности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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