«Другого выхода нет»: Глава Крыма попросил россиян не ехать на полуостров

Жителей материковой части России, которые собрались ехать в Крым, просят отказаться от этой идеи. На время режима повышенной готовности, который введен из-за пандемии коронавирсуа, на полуострове не ждут туристов и командировочных.

Об этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил в своем видеообращении к согражданам.

- Никогда не думал, что буду обращаться с таким призывом к нашим согражданам, однако другого выхода сегодня нет, - заявил Аксенов.

Глава региона попросил всех воздержаться от поездок в Крым как в целях командировки, так и в целях отдыха. Он напомнил, что сегодня все крымские санатории и места отдыха закрыты.

- Работают сегодня только системообразующие предприятия. Предприятия сферы услуг, общепит к сожалению сегодня закрыты, - подчеркнул Сергей Аксенов.

Он добавил, что крымчане с радушием относятся к туристам, и после снятия ограничительных мер будут ждать всех в гости.

Несмотря на закрытие в Крыму отелей и гостиниц, многие туристы останавливаются в частном секторе, арендуя жилье у местного населения. Власти признают, что вычислить всех недобросовестных арендодателей не получится и поэтому просят самих крымчан сообщать о подобных случаях.

Аксенов обратился к согражданам с просьбой не ехать в Крым .Глава республики обратился к туристам с просьбой воздержаться от поездок на полуостров на время пандемии. Видео: Сергей Аксенов/ВКонтакте

Заметим, что с 17 по 18 апреля поток транспорта через Крымский мост вырос на 40%. В республику по транспортному переходу через Керченский пролив въехало больше 2 тысяч автомобилей.

Однако уже к понедельнику поток людей, прибывающих в Крым, сократился до 1500 человек в сутки и вернулся к показателям прошлой недели.

- Поток - мост, железная дорога и авиасообщение – несколько упал по сравнению с субботой. Мы вернулись к тем цифрам, которые у нас изначально были в течение прошлой недели, - доложила на заседании оперативного штаба глава местного Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Более того, глава Крыма заявил, что готов инициировать введение уголовной ответственности за нарушение режима самоизоляции. В течение недели власти совместно с МВД проведут полную проверку лиц, приехавших в Крым. В первую очередь это касается граждан, которые приехали в республику на отдых.

- Звонят люди массово, во многих поселках все забито номерами автомобилей из других регионов РФ. Уважаемые гости Крыма, мы рады вам, никаких проблем нет. Но если вы приехали отдыхать и уважаете тот край, тот регион России, в котором отдыхаете, пожалуйста, выполняйте требования органов власти, – добавил глава Крыма.

Согласно последним данным на 20 апреля, общее число зараженных новой коронавирусной инфекцией в Крыму составило 45 человек. При этом 22 человека выздоровели.

Режим повышенной готовности действует на полуострове до 30 апреля. Нарушителям самоизоляции грозят штрафы от 4 до 30 тысяч рублей.

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