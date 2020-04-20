Закрытая из-за пациента с коронавирусом горбольница Армянска возвращается к нормальной работе

Центральная городская больница в Армянске вскоре вернется к нормальному режиму работы: у всех пациентов и врачей, которые провели две недели взаперти из-за подозрения на коронавирус, тесты оказались отрицательными.

Напомним, горбольницу превратили в обсерватор в ночь с 7 на 8 апреля из-за того, что среди госпитализированных в терапевтическое отделение оказался мужчина, у которого позднее диагностировали covid-19. Он заразился от родственницы, вернувшейся из Москвы. Тогда медучреждение превратили в обсерватор, где под медицинским наблюдением на 14 дней остались и врачи, и пациенты, которые могли контактировать с зараженным, всего – более 130 человек.

- Армянская больница выходит из режима обсервации. Все тесты у коллектива и у пациентов отрицательные, с чем всех нас и поздравляю, - сказал глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба. - Спасибо коллегам за терпение - всем пациентам, врачам, кто находился в вынужденной изоляции. Два дня дезинфекции - и со среды больница выходит на обычный режим. Но сегодня хоть все домой вернутся, слава Богу.

В свою очередь руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская отметила, что заключительная дезинфекция начнется сегодня-завтра, когда выпишут всех граждан, находившихся на обсервации.

- Несмотря на то, что был ряд вопросов к больнице по архитектурно-планировочным решениям, персоналу удалось выдерживать жесткий противоэпидемический режим. После того, как больница отмоется, они могут приступать к нормальной обычной работе всех отделений, к обычной жизни и практике, - сообщила Пеньковская.

Как сообщалось, среди более чем 130 человек, оказавшихся в горбольнице на обсервации, коронавирус обнаружили только у одного пациента, лежавшего с зараженным в одной палате. Его самого перевели в 7-ю горбольницу Симферополя, а его жену госпитализировали в инфекционный стационар Армянска, результат первого теста на коронавирус отрицательный, женщина находится под медицинским наблюдением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Живем в палатах, еду возят из кафе»: Сотрудница закрытой больницы в Армянске рассказала о том, что происходит внутри

Медицинское учреждение окружила полиция, у всех врачей и пациентов взяли анализы (подробнее)

Пик заболеваемости коронавирусом в Крыму: В Роспотребнадзоре готовятся к росту числа зараженных

Специалисты считают, что в Крыму пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден (подробнее)