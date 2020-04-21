2020-04-20T18:36:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Крыму, последние новости на 21 апреля 2020: Больницам подарили автомобили

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Крыму на 21 апреля 2020 года
Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму действует режим всеобщей самоизоляцииВ Крыму действует режим всеобщей самоизоляцииФото: Михаил ПАТЛИС
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«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости – читайте в одном материале КП-Крым.

ДВЕ НОВЫХ МАШИНЫ ДЛЯ МЕДИКОВ

Две крымские больницы, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, получили новые автомобили.

Так, Республиканская детская клиническая больница, где проводят лабораторные исследования на новую инфекцию, будет использовать подарок, чтобы доставлять в лабораторию расходные материалы.

Второй автомобиль получила Симферопольская горбольница №7, которую оборудовали для лечения больных коронавирусом.

ПОЕЗДА ОТМЕНИЛИ

Запуск девяти новых направлений железнодорожного движения по Крымскому мосту отложили. Планировалось, что новые поезда в Крым запустят уже весной этого года из Екатеринбурга, Кисловодска, Мурманска, а также из Москвы в Севастополь, Москвы и Санкт-Петербурга.

Однако из-за резкого снижения пассажиропотока перевозчик откладывает это событие.

Купленные билеты пассажиры могут вернуть по месту приобретения в течение 30 дней с даты отмененного поезда без взимания сбора за возврат.

КОРОНАВИРУС МОЖЕТ ОТРАЗИТЬСЯ НА ДЕЛЬФИНАХ

Из-за пандемии в Крыму нет туристов, да и местные перестали гулять у моря. Значит, зоозащитникам некому будет сообщать о дельфинах, которые выбросились на берег и требуют помощи.

- Дельфины и так зачастую выбрасываются на берег живыми без свидетелей, а сейчас и вовсе грустно представлять, что же будет, - говорят в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».

ИСТОЧНИК KP.RU

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