Коронавирус в Крыму, последние новости на 21 апреля 2020: Больницам подарили автомобили
«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости – читайте в одном материале КП-Крым.
ДВЕ НОВЫХ МАШИНЫ ДЛЯ МЕДИКОВ
Две крымские больницы, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, получили новые автомобили.
Так, Республиканская детская клиническая больница, где проводят лабораторные исследования на новую инфекцию, будет использовать подарок, чтобы доставлять в лабораторию расходные материалы.
Второй автомобиль получила Симферопольская горбольница №7, которую оборудовали для лечения больных коронавирусом.
ПОЕЗДА ОТМЕНИЛИ
Запуск девяти новых направлений железнодорожного движения по Крымскому мосту отложили. Планировалось, что новые поезда в Крым запустят уже весной этого года из Екатеринбурга, Кисловодска, Мурманска, а также из Москвы в Севастополь, Москвы и Санкт-Петербурга.
Однако из-за резкого снижения пассажиропотока перевозчик откладывает это событие.
Купленные билеты пассажиры могут вернуть по месту приобретения в течение 30 дней с даты отмененного поезда без взимания сбора за возврат.
КОРОНАВИРУС МОЖЕТ ОТРАЗИТЬСЯ НА ДЕЛЬФИНАХ
Из-за пандемии в Крыму нет туристов, да и местные перестали гулять у моря. Значит, зоозащитникам некому будет сообщать о дельфинах, которые выбросились на берег и требуют помощи.
- Дельфины и так зачастую выбрасываются на берег живыми без свидетелей, а сейчас и вовсе грустно представлять, что же будет, - говорят в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».
ИСТОЧНИК KP.RU
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