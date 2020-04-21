Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 21 апреля 2020 года: Мать заразила свою 11-летнюю дочь
Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 21 апреля 2020 года увеличилось до 46 человек.
В Красногвардейском районе Крыма 11-летняя девочка заразилась от своей матери коронавирусом. Женщину ранее поместили в специальный бокс, ее дочь теперь лежит в республиканской детской инфекционной больнице.
При этом еще 10 других членов семьи находятся под наблюдением медиков. Ребенок мог передать им вирус.
- Круг близких контактов - 10 человек, трое из них находятся в изоляторе, двое - в стационаре, 5 человек находятся на самоизоляции в домашних условиях, - сообщил заместитель руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК Дмитрий Крутиков.
За минувшие сутки это единственный случай заражения COVID-19 в республике. Всего количество зараженных коронавирусом в Крыму на 21 апреля 2020 года составляет 46 человек. Из больниц выписаны 23 выздоровевших. В Севастополе диагноз подтвержден у 18 человек.
Под медицинским наблюдением находятся 1368 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому - 1248 человек, в стационарах находятся 73 человека, изолировано в обсерваторы - 47 человека.
Напомним, в связи с пандемией коронавируса до 30 апреля в Крыму объявлен режим повышенной готовности к ЧС. Штрафы за его нарушение составляют от 4 до 30 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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