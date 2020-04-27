Превосходя ожидания: Кондитерская фабрика «Хлебный спас» реализует вкусные идеи для всех россиян

Вкусные идеи от КФ «Хлебный Спас»

Потребитель все чаще думает о своем здоровье. Сейчас многие хотят, чтобы в продуктах было меньше сахара и искусственных добавок, больше – полезных ингредиентов. При этом современные россияне питаются на ходу и предъявляют особые требования к удобной упаковке.

Кондитерская фабрика «Хлебный Спас» учитывает желания своего покупателя и предлагает ему только качественную и полезную продукцию, которая не только оправдывает ожидания, но и зачастую превосходит их.

КФ «Хлебный Спас» расположена в Калужской области и более 15 лет производит кондитерские мучные изделия. Сегодня это крупное предприятие с производственными площадями 7 тысяч квадратных метров с современным высокотехнологичным оборудованием и собственной аккредитованной лабораторией. В 2017 году компания получила сертификат международной системы менеджмента безопасности пищевых продуктов FSSC 22000.

С учетом большой популярности овсяного печенья в РФ данная категория является одним из приоритетных направлений развития в ассортименте КФ «Хлебный Спас». В линейку «Овсяная коллекция» входят как традиционные виды овсяного печенья, так и оригинальные – «Злаковое ассорти», «С кусочками шоколада», «Мультизлаковое» с начинкой «яблоко и корица» и другие. Овсяное печенье ТМ «Хлебный Спас» представлено в различных форматах упаковки - в виде «мобильного снека» 80 г, традиционном 150 и 250 г, «семейном» 500 г. Использование высокоолеинового масла и овсяной муки премиум качества лучших поставщиков, отсутствие в составе пальмового масла, ГМО, искусственных красителей и консервантов - все это делает продукт качественным и особенным в глазах конечного потребителя.

В линейку «Овсяная коллекция» входят оригинальные виды печенья – «Злаковое ассорти», «С кусочками шоколада», «Мультизлаковое» с начинкой «яблоко и корица» и другие.

Жизнь ускоряется, люди торопятся и часто нужно перекусить на ходу. Под этот запрос КФ «Хлебный Спас» выпустила уникальное печенье «Полезный завтрак» без пальмового масла, без искусственных красителей и ароматизаторов в формате «мобильного снека» - печенье позволяет быстро и удобно перекусить в любой ситуации.

«Хлебный Спас» выпустил уникальное печенье «Полезный завтрак» без пальмового масла, без искусственных красителей и ароматизаторов.

Сегодня потребители в России активно следят за своим рационом с целью поддержания здоровья. Поэтому заслуженным спросом КФ «Хлебный Спас» пользуется линейка продукции для здорового питания на фруктозе и мальтите – «Особое», «Злаковое ассорти», «Имбирное с яблоками» и другие виды печенья.

Особым спросом пользуется линейка продукции завода для здорового питания

С учетом растущего тренда на здоровое питание, в 2018 году была разработана новая торговая марка «Magic Grain» («Волшебное зернышко»). Под этим брендом выпускаются печенье и хлебцы, в рецептуре которых используется натуральные сахарозаменители, цельнозерновая мука, большой объем семян и злаков.

Продукция ТМ «Magic Grain» удивительным образом сочетает в себе вкус и пользу. Она имеет простой состав, включающий в себя только натуральные, современные и безопасные ингредиенты, без добавления пальмового масла.

Продукция ТМ «Magic Grain» удивительным образом сочетает в себе вкус и пользу

Создание оригинальных рецептур в сочетании с традициями, постоянная работа над новыми продуктовыми линейками – часть стратегии развития кондитерской фабрики «Хлебный Спас», которую подтверждает девиз компании: «Вкусные идеи для вас!».

НАШИ КОНТАКТЫ

Кондитерская фабрика «Хлебный Спас»

Адрес: Москва, ул. Котляковская, д. 6, стр. 8

Телефон: +7 (4842) 27-99-26

Сайт: www.hlebspas.ru

E-mail: dialinfo@hlebspas.ru

Соцсети:

Группа ВК: https://vk.com/hlebspas

Instagram : https://www.instagram.com/hlebspas

* На правах рекламы